Cristina Pardo: “Yo siempre pienso en tocar las narices”

Y tocando las narices, asegura Cristina Pardo que “les hice más emocionante la vida a mis padres” aunque ahora están orgullosos de ella. En su nueva aventura en la televisión al frente de “Liarla Pardo”, confiesa que “no tengo claro que haya acertado al salir de mi zona de confort. Me iba bastante bien. Si va mal, me buscaré la vida”.

Repasando algunas de las entrevistas a personajes de la actualidad, Pardo reconoce que “me gusta que la persona sea jugona y entren al juego del pin pon”. Una de las últimas preguntas que le ha valido una ovación tanto en directo como en las redes, fue la que le hizo al abogado de 4 de los componentes de “La Manada” cuando le dijo si tenía hijas. Le confiesa a Carlos Herrera que esa entrevista no le dejó satisfecha: “en mi casa si soy uno de los chicos me hubieran cruzado la cara”.

No se ha desvinculado del PP, y no pierde sus contactos y quizá por eso sospecha que el nuevo presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid “no lo sacarán de dentro, porque no pueden fiarse. Será alguien de fuera”. Ante la posibilidad de que sea la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, afirma “cuanto más se diga, menos será, asique que dejen de decirlo”. Pero entre actualidad y recordatorios de niñez, Carlos Herrera escondía una propuesta:

HERRERA: ¿qué tengo que hacer para convencerte de que te vengas un diíta aquí por la mañana?

PARDO: Estoy blanda, igual no tienes que hacer mucho...

HERRERA: No le digas eso nunca a un caballero...

PARDO: Hombre, a un caballero precisamente se lo puedo decir...

HERRERA: Entonces permíteme el acoso. Yo acoso con flores.

