Carmen Calvo: "La UE tiene que reflexionar sobre lo que está pasando en los países de origen de los refugiados"

Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ha señalado este martes en 'Herrera en COPE' que la acogida de las 629 personas que viajaban a bordo de la nave Aquarius se debe a una situación de “emergencia humanitaria” que constituye una “obligación legal de España” que el Ejecutivo “no quería eludir”.

A este respecto, ha manifestado que no hay que confundir esta “situación límite” con la “recepción de inmigrantes”. Por eso, ha precisado que una vez en España, el Ministerio del Interior procederá a determinar quiénes “son refugiados o inmigrantes”.

La vicepresidenta ha señalado que no se esperó a la decisión de Francia, país del que es nacional la ONG que acudió en rescate de los migrantes, SOS Méditerranée, porque “estaba en unas coordenadas trianguladas en relación a los puertos de Italia”. Además, ha criticado que España viene incumpliendo la “cuota de refugiados” que se ha comprometido a acoger. No obstante, ha preferido no criticar las palabras del ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, que se negó a acoger a los refugiados, por “cortesía”.

Calvo ha emplazado a la Unión Europea a “reflexionar” sobre lo que está pasando en “los países de origen” de estas personas, que viven situaciones de “guerra o pobreza”. Así, ha dicho que las instituciones comunitarias tienen que “trabajar allí, ayudar allí, no solo en términos de caridad o solidaridad, sino ayudando a su despegue”. Asimismo, ha negado que esta decisión de rescate genere “un efecto llamada” sino que se trata del “estricto cumplimiento de la legalidad”.

En lo que respecta a la valla de Ceuta y Melilla, la vicepresidenta ha dicho que “Europa tiene que ser consciente” de que es una frontera comunitaria que no solo afecta a España, y ha ensalzado las relaciones con Marruecos para frenar la inmigración ilegal.

Preguntada por las palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha dicho que España vuelve a la Unión Europea, Calvo ha señalado que se refería a que son “un Gobierno distinto” que pone “el foco en energías limpias. Es un giro al modelo de cómo producimos”, ha justificado.

Por último, Calvo ha dicho en relación a la ardua tarea de gobernar con solo 84 diputados que el Gobierno apuesta “por la cultura de la colaboración” porque, a su juicio, las mayoría absolutas han fenecido. “A este país le sobra conflicto, en muchas cosas hay conflicto obligado y conflicto extra”, ha dicho, para justificar la necesidad de “encontrar acuerdos con todo el mundo”.