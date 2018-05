"La bandera azul no es un simple atractivo para más turistas sino es una oportunidad de educación"

España lucirá el próximo verano un total de 696 banderas azules en playas, puertos deportivos y embarcaciones sostenibles y mantendrá con ese número el primer puesto en este ranking mundial, que acredita el buen estado de conservación y la calidad de los servicios que prestan estos lugares.

Los datos los ha dado a conocer la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) -la sección española de la Federación Europea de Educación Ambiental- y revelan que el número de banderas azules ha crecido en 12 con respecto a las cifras del pasado año.

Lucirán este estandarte en España un total de 590 playas (11 más que el año pasado), 101 puertos deportivos (1 más que en 2017) y 5 embarcaciones turísticas sostenibles (tres de Mallorca y dos de Málaga).

El número de municipios litorales participantes esta edición ha sido de 252 (5 más que el año pasado) de los que 236 han obtenido algún estandarte azul (número igual al de 2017). Por comunidades autónomas, lidera el número de playas con bandera azul la Comunidad Valenciana, con 132 enseñas (3 más que en 2017), seguida de Galicia, con 109 (4 menos,) y Cataluña, con 101 (6 más que el pasado año).

Con respecto al número de puertos deportivos en los ondeará la bandera azul, lidera esa lista Cataluña (22 puertos), seguida de Baleares (20), Andalucía (16), Galicia (15) y la Comunidad Valenciana (14).

José Ramón Sánchez Moro, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), asegura en 'Herrera en COPE' que la Educación ambiental es fundamental para lograr lo que España ha conseguido con las banderas azules desde los años de sus inicios en 1895-1987. En España una de cada cinco playas tiene bandera azul, lo que es lo mismo, una de cada seis banderas azules ondean en España.

"Cuidamos tu playa, cuidamos tu vida" es un lema que deberíamos tener todos, asegura José Ramón Sánchez Moro, "y no para que nuestra playa sea más bonito o fea que la de al lado sino por todo el conjunto y como dicen los israelíes: 'quien salva una vida, salva a la humanidad, tendríamos que preguntarnos qué pasa si no hay bandera azul o desaparecieran".

Detrás de la concesión de las banderas azules "hay tres dimensiones económica, ecologica y desde el punto de vista social equitativa y aceptable" explica el presidente de Adeac que señala la importancia de los socorristas en las playas, "la gente no valora suficientemente lo que se ha dignificado la labor de los socorristas. En las playas con bandera azul los fines de semana hay cuatro millones de personas y gracias a esa presencia se ha conseguido que el 70% de las paradas cardiorespiratorias que se producen se han recuperado allí mismo, porque todas tienen un desfibrilador, el socorrista sabe manejarlo" de ahí que la bandera azul sea " una defensa de la vida, de todas".

Por ello insiste José Ramón Sánchez Moro en que "la bandera azul no es un simple atractivo para más turistas sino es una oportunidad de educación para la población. La playa es un bien común que debemos preservar" porque hay algo muy importante que solo tenemos en España, las playas son de todos y no de un complejo hotelero. "La bandera azul es de todos, todas las playas de España son de todos los españoles y españolas, y eso es un privilegio que hay que defender, porque no ocurre en todo el mundo".