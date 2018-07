El aviso de Herrera a Sánchez: "A veces, los gestos de distensión se transforman en manifiestos de debilidad"

Carlos Herrera ha dedicado parte de su monólogo de este martes a hablar sobre el acercamiento de los presos independentistas a cárceles de Cataluña. El comunicador recuerda que estas personas, "en lugar de estar cerca del juez que instruye su caso, van a estar en cárceles cercanas a sus familiares y a su entorno. Con el permiso del magistrado, recordemos. Esta decisión no afecta al estado fundamental de estos señores, que seguirán estando presos. Pero sí van a estar en su día a día controlados por aquellos que son de su misma cuerda y que tendrían la tentación de crear un ambiente de favor en discriminación con respecto al resto de presos", resalta.

Para Herrera, esta decisión es un claro gesto de distensión del Gobierno. Pero avisa: "Los gestos de distensión a veces se transforman en manifiestos de debilidad. No siempre, a veces con gestos de distensión que son inteligentes. Está por ver. Esta decisión provoca muchas iras, aspavientos y muchas dudas. Pero mientras el gesto de distensión no se transforme en debilidad... Porque la debilidad reactiva a este mundo soberanista. Están preparando para recibirles con pintadas, lazos amarillos, asarán butifarras y toda la performance que necesitan para mantener siempre el platillo chino en movimiento. Constantemente hay que estar moviendo uno u otro para que el chiringuito no se venga abajo", destaca.

Por último, Herrera ha hablado sobre la noticia de 'La Razón' que cuenta que Sánchez pretende recuperar la Declaración de Barcelona, negociar 6.000 millones de euros y la absolución oficial de Lluís Companys. "¿Qué significará esto de la absolución oficial? Es la anulación de su juicio por alta traición al Estado. ¿Y por qué hay que anular un juicio por una alta traición al Estado si realmente existió? Companys se rebeló contra el Estado, que por cierto era la República. ¡Era la II República! Malhadada, pobrecita mía. Tan castigada por todos los extremistas, entre los que estaba Lluís Companys. Si con eso se entretienen...", ha finalizado.

[ESCUCHAN EL MONÓLOGO COMPLETO DE LAS OCHO DE CARLOS HERRERA]