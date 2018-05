Así responde Rivera a las pintadas amenazadoras en la tienda de su madre

La tienda de la madre de Albert Rivera en Granollers ha vuelto a ser este miércoles blanco de la ira independentista. El líder de la formación naranja ha publicado en Twitter una imagen en la que se observa un nuevo acto de vandalismo contra el establecimiento de sus padres. "Ciudadanos = Fascistas", se puede leer en una de las pintadas en la persiana de la tienda.

En su entrevista en 'Herrera en COPE', Rivera no ha perdido la oportunidad de denunciar esta situación y de lanzar un mensaje claro en contra de quienes señalan a los constitucionalistas en Cataluña. El lider de Ciudadanos ha admitido que había hablado con su madre "hace un ratito". "La gente que se levanta a las 7 de la mañana todos los días, es autónoma y se despierta para levantar una persiana no tiene por qué encontrarse pintadas de estos fascistas. Nos llaman nazis los que señalan comercios, que es justo lo que hacían los nazis".

Rivera sigue siendo víctima de la presión social que hay en contra de quienes no apoyan las tesis independentistas. "Es muy duro lo que están viviendo las familias de los que somos constitucionalistas en Cataluña. Hay que hablar de cómo extender el 155 y garantizar un mínimo de convivencia. En manos de un presidente racista como Torra, en manos de una mayoría parlamentaria pero no social que pretende imponer sus ideas y no dialogar, un cuerpo policial en manos del 'president'.. auguro que va a haber más lío todavía".

El líder de Ciudadanos pide, por último, no abandonar a los catalanes constitucionalistas. "Cataluña es España. Estoy harto de que tu familia, tu gente tenga que estar levantando cada día una persona señalada o ver cómo señalan a las familias de los jueces o fiscales... o de cualquier catalán que quiere ver sus playas limpias. De verdad, no abandonemos Cataluña. Lo importante es si somos capaces de recuperar la unión y la convivencia"