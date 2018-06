Así felicita Herrera a Nadal por su undécimo Roland Garros

Rafael Nadal triunfó de nuevo este domingo en Roland Garros, ganando por undécima vez de su carrera, al batir en la final al austríaco Dominic Thiem por 6-4, 6-3 y 6-2 en dos horas y 42 minutos. El español, quien mantiene así el número uno del mundo en el próximo ránking, levantó su 17º Grand Slam y se acerca a los veinte del suizo Roger Federer, récord histórico. En el impresionante palmarés del mallorquín, figuran desde este domingo 11 Copas de los Mosqueteros: las de 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 y 2018.

Carlos Herrera ha abierto su programa de este lunes en COPE felicitando al tenista por su último logro. "El nombre propio del día, ¿quién va a ser? Rafael Nadal. ¿Es el mejor deportista de la historia de España? Probablemente. Desde luego, es el mejor tenista en tierra batida. Lo ha confirmado con su undécimo Roland Garros. Nadal es capaz de ganar a otro que es mucho más joven, con un calambre en la mano, otras circunstancias adversas...", ha empezado el comunicador el programa 'Herrera en COPE'.

Herrera no sabe cuánto tiempo le queda de carrera a Nadal, pero tiene claro que su objetivo va a ser superar los 17 Grand Solam que ya tiene. "Está a tres de Federer. Ambos se van a encontrar en Wimbledon. En hierba no es lo mismo para Nadal, pero da igual. Con todo lo que ha hecho... ¿Qué más da que tenga 17 que 19 Grand Slam? Encarna el perfecto ejemplo de superación, honestidad, humildad, esfuerzo... Estas cosas tan contrarrevolucionarias que algunos no les dan la importancia que tienen", ha concluido.