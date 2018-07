Así despide Carlos Herrera la exitosa temporada de Herrera en COPE

El equipo de Herrera en COPE se han desplazado, como ya es tradición, a Sanlúcar de Barrameda para despedir la temporada radiofónica. Carlos Herrera ha puesto el punto y seguido desde la bodega La Guita”, propiedad del grupo Estévez.

"Hemos venido, simbólicamente como siempre, a terminar, poner punto y seguido realmente, en la radio nunca hay puntos finales excepto cuando te echan, pero mientras no nos echen, punto y seguido de esta temporada radiofónica, de este programa que se llama 'Herrera en COPE'. Y hemos venido a nuestra casa, que por tal tenemos esta bodega de la calle Misericordia número 1 de Sanlúcar de Barrameda. El lugar del que nunca tendríamos que salir. La casa y la bodega de "La Guita" donde, en este casco de bodega y en este salón de Banderas, invitamos a todos ustedes, a los que quieran acercarse a conocer la actualidad y el programa que vamos a desarrollar y que venimos desarrollando en la mañana de hoy. "La Guita", el grupo Estévez, grupo Estévez es propietario de "La Guita" desde el año 2007, si no me equivoco, de esta bodega que tiene más de 150 años.

El director de Herrera en COPE ha querido agradecer a su audiencia los buenos datos que le han acompañado durante todo el año, prometiendo que la temporada que viene será mucho más exitosa.