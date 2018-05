Antonio Pérez Henares “Cualquier día la lechuga tendrá sentimientos”

Asegura el periodista Antonio Pérez Henares, que no habría podido existir una “Manada” en la época de su novela “La Canción del Bisonte” porque de haberla habido, hubieran sido expulsados inmediatamente del fuego de los hombres “y eso en época de glaciación, es una condena”.

Su novela recrea la época en que neandertales y homo sapiens convivían, hasta llegar a la extinción de los primeros. “He descubierto que es donde hay más igualdad de sexo, las primeras estatuas son de diosa, y el linaje lo ponían las mujeres. Lo demás eran suposiciones”. Los antepasados de los neandertales se habían desarrollado por Europa, pero chocan en la Península Ibérica, donde perecieron los últimos clanes, concretamente en Malaga y Gibraltar, el la primera gran guerra de la humanidad. “Conociendo a nuestra especie, desde luego que hubo choque y enfrentamiento, pues somos la única especie capaz de la compasión y el asesinato al mismo tiempo.”

Quince mil años no son nada en la vida de la tierra, y por eso su novela puede acercarnos a comprender la naturaleza y nuestra relación con ella. Asegura que un león cavernario, de 3 metros y medio, cuando veía una línea de cazadores humanos, se retiraba. “El día a día del hombre era como cazador y recolector, la dieta era buena. Con el neolítico que inventamos la ganadería”. Y lo más importante: “La naturaleza no era una esclava, era la madre. Una montaña tenía espíritu y dignidad”. Pero la caza también sirve para el equilibrio y no da la razón a los naturistas. “Cualquier día la lechuga tendrá sentimientos” y no debe existir el sectarismo. Hace 15 mil años poblaron la península nuestros antepasados, con menos tecnología, y menos tonterías en la cabeza.