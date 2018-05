Antonio Ledezma: "Zapatero es una suerte de titiritero para Maduro"

Nicolás Maduro se ha proclamado este domingo ganador de unos comicios marcados por la altísima abstención y la exigencia de los derrotados de que se repitan las elecciones por las irregularidades registradas. La tensión durante la jornada electoral fue máxima. Zapatero, que ha ejercido un papel de observador internacional en estas elecciones, fue incluso increpado a la salida de un colegio electoral. Antonio Ledezma ha afirmado este lunes en 'Herrera en COPE' que "la responsabilidad del expresidente español en la crisis venezolana es muy alta". Para el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el expresidente José Luis Rodriguez Zapatero "es una suerte de titiritero y de operador político para Maduro y su camarilla".

Ledezma, que consiguió escapar del arresto domicilario que le impuso el régimen venezolano, expone que no se ha producido "un diálogo sincero y con condiciones delimitadas" entre Gobierno y oposición. "Si hubiera sido así, Venezuela podría haberse ahorrado las calamidades que ha venido padeciendo. Y en esto tiene Zapatero una altísima responsabilidad".

Nicolás Maduro repite en la Presidencia de Venezuela (2019-2025) a pesar de que han sido unos comicios marcados por una altísima abstención. A Antonio Ledezma no le sorprenden los resultados: "Era un crónica anunciada. Hay votos sin electores. Amanecemos con resultados que eran presumibles por parte de un organismo que es un suerte de ministrerio electoral al servicio de Maduro".

¿Y ahora qué? El exalcalde de Caracas confía en la comunidad internacional: "Esperamos que honre la palabra que asumió el 14 de mayo en Méjico, en el que falta hacer pronunciamientos más severos con relacion a la narcotiranía que tenemos en Venezuela, y dicte las sanciones personalizadas y las medidas financieras para terminar de acorralar a la narcotiranía que es un monstruo peligroso para venezuela y para el hemisferio".

Maduro, por su parte, va a endurecer su represión. "Continuará la detención de militares. Y va a seguir impulsando el éxodo porque es lo que a él le conviene. le conviene quedarse con una población manejable y con los recursos del país. Usará la fuerza y tratará de hacer de algún juego buscando algunos apoyos en la comunidad internacional para aparentar que va a haber un gobierno de integración. Esta es la forma que ha venido vendiendo Zapatero después de este papelón que ha venido cumpliendo en nuestro país", ha dicho.

Ledezma no se arrepiente de que la oposición no se presentara a estas elecciones. "Hicimos lo correcto. De no haberlo hecho tendriamos a Maduro con un barniz de legitimidad, le hubiéramos dado migajas de legitimidad. Esto iba a ocurrir participáramos o no. Si hubiéramos participado el gran ganador hubiera sido Maduro y el gran perjudicado el pueblo y la comunidad internacional que hubiera quedado atontada de haber visto a la oposición prestarse a este escenario", ha sentenciado.