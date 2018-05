Ángel Garrido: "Si alguno se dedica a mirar que lo haga, qué le voy a hacer"

El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid y actual presidente en funciones, Ángel Garrido, no tiene problema en que haya personas que puedan investigar su pasado: "Si alguno se dedica a mirar pues que lo haga, qué se le va hacer".

Garrido, que ya ha advertido a su familia de que "nos van a mirar con lupa", ha revelado en 'Herrera en COPE' que ha habló con sus hijos menores sobre lo que podía pasar si él era el candidato a presidir la Comunidad de Madrid y aún más si se convertía en Presidente: "Sabed que si esto pasa, seguramente os digan cosas en clase".

"Hay que cosas que no me hubiera gustado decir y cosas que me hubiera gustado hacer de otra manera", reflexiona el Presidente en funciones de la Comunidad de Madrid.

Su futuro más inmediato es "conseguir los votos necesarios en la Asamblea para ser investido" en un pleno que ha calculado que se celebrará "a mediados o finales de la semana que viene".

Asegura que "el futuro en politica es dificial de valorar y calibrar" pero "no" quiere presentarse a las elecciones de 2019. Lo que Garrido pretende es "trabajar para completar el proyecto del PP para Madrid -que creo que ha sido muy bueno- y trabajar desde el partido para recuperar a los militantes".

Respecto a los resultados del Centro de Investigaciones sociológicas (CIS) con intención de voto que se conocen este martes, Garrido señala que "lo que refleja esta encuesta es el escenario coyuntural y el escenario ahora es negativo". Aún así es optimista: "Podemos recuperar lo que teníamos en 2015 e incluso mejorarlo. Nos queda un año para recuprar la ilusión de las personas que nos votaron".

¿Cristina Cifuentes le ha dado algún consejo? "Sí. Que siga trabajando por Madrid para que los madrileños vivan mejor cada día". Garrido ha querido resaltar que "he sido, soy y seré amigo de Cristina Cifuentes porque es una persona absolutamente excepcional".