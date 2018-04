Andrés Amorós: “Si la música fuera comida, Johann Sebastian Bach sería el jamón”

Andrés Amorós escribe sobre música de la que está enamorado en su nuevo libro “La vuelta al mundo en 80 días”. Son músicas que van del canto gregoriano a Bob Dylan, pasando por la zarzuela o los pasodobles. Asegura que sin esa música, su vida hubiera sido más pobre y más triste.

“La música nos abre caminos que no podríamos vislumbrar” y a él le gusta mucho mezclar estilos. Por eso, su libro es un recorrido en 80 músicas y, por tanto, lugares del mundo. “Me conmueve la música clásica, los campanilleros, la música de cine...” y un largo etcétera. Haciendo una comparación con la comida, “Bach sería el jamón serrano”.

Sin embargo, hay música como el canto gregoriano, que no solo es preferencia de Amorós sino que “siguen siendo bestsellers sus recopilatorios, y el monasterio de Silos siempre está lleno de gente”. Músicos ha habido en cualquier parte del mundo, pero se acuerda especialmente de nuestra música popular. “No se sabe por qué uno va tarareando toda la vida” y “Disney ha promocionado la música clásica como nadie”.

Este libro asegura que no está escrito para expertos en música, sino para enamorados, que tararean las canciones en la calle, y para gente atrevida porque “a la música hay que perderle el respeto” y dejarse de corporativismos: “Dylan no canta bien, no toca bien, pero es un poeta excepcional”.