Andrea Peláez, de 'Tiempo de Juego': "El Atlético de Madrid femenino ha ganado la liga porque es un equipazo sin individualidades marcadas"

Coincidiendo con la victoria del Atlético de Madrid femenino, que se ha proclamado campeón de la Liga al vencer 1-6 al Zaragoza CFF, ha sido entrevistada en 'Herrera en COPE' Andrea Peláez, directora de 'Área Chica' de cope.es y periodista del programa 'Tiempo de Juego', que ha señalado que las colchoneras “no estaban en ninguna apuesta” porque este año el Barcelona se "reforzó de manera increíble".

Pese a ello, ha señalado que el éxito se ha debido a que las jugadoras “son un equipazo” y a que “tienen individualidades menos señaladas que las del Barcelona”. A este respecto, Peláez ha manifestado que “solo han perdido un partido en toda la temporada”. También ha dicho que la victoria se debe a la labor de Lola Romero, la presidenta del equipo, que “es una pionera que lucha por el fútbol femenino”.

Peláez ha puesto sobre el tapete un tema crucial para que las mujeres se puedan dedicar al fútbol femenino, pues como ha señalado,“si eres una jugadora destacada tienes que salir fuera si quieres vivir del fútbol porque en España es dificilísimo”. Por eso, ha manifestado que a pesar de que este deporte “ha crecido de forma espectacular”, hay muchas jugadoras que no son profesionales porque no pueden vivir del fútbol ya que “tienen que compaginarlo con estudios, trabajo... Hay algunas que lo dejan porque no pueden mantenerse”, ha explicado.