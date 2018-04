El abogado de la víctima de 'La Manada': "Del magistrado que pide la absolución se desprende una mentalidad que sería peligrosa"

Carlos Bacaicoa, el abogado de la joven de la que abusó La Manada, ha sido entrevistado este viernes en 'Herrera en Cope' a propósito de la sentencia que los ha condenado a 9 años de prisión por el delito de abusos sexuales en lugar de a los 22 que solicitaba la Fiscalía por el de violación.

Pese a que los condenados han anunciado la interposición de un recurso, el abogado de la víctima ha señalado que aunque son de “la opinión de que hay que recurrir”, tienen que “hablar antes con la chica para ver si quiere” hacerlo.

En lo que respecta al voto particular del magistrado Ricardo González, que ha interesado la absolución de los condenados al entender que los hechos no son constitutivos de delito, Bacaicoa ha señalado que “es conocida en Navarra la opinión que tiene del abuso”.

Aunque como miembro del tribunal “tiene derecho” a manifestar su apreciación, el letrado ha dicho que “lo que más” le “preocupa es que del discurso del voto se desprende una cierta mentalidad que puede llegar a ser peligrosa”.

Precisamente, la sentencia declara probadas las reiteradas penetraciones a las que fue sometida la joven, que tenía 18 años cuando se produjeron los hechos, por los integrantes de La Manada. Según recoge, todos ellos se valieron de su situación de inferioridad para abusar de ella. Para los magistrados “no ha quedado acreditado que hubo violencia o intimidación”, que son los requisitos de la violación, ha dicho el abogado, pero”el tribunal no dice que ella no manifestó su oposición a consentir las penetraciones”, ha precisado. “Es un tema de apreciación de la prueba”.

“Si para acreditar el no consentimiento de la víctima, esta tiene que montar una resistencia con riesgo de que, además de ser agredida sexualmente, sea violentada de una manera más grave, por ejemplo, físicamente, o, incuso, con peligro para su vida”, el resultado puede ser “peligroso”, ha reflexionado el letrado.