¿Cómo debemos actuar con nuestros hijos cuando vuelven de campamentos?

A estas alturas del verano, supongo que ya has elegido el campamento al que vas a llevar a tus hijos. En podcasts anteriores te hemos hecho propuestas para elegir el que mejor responde a las necesidades de cada niño, pero... ¿y a la vuelta qué? Nuestros hijos siempre están evolucionando y está claro que una experiencia así les deja huella. Hay niños que vuelven melancólicos, otros rebeldes, unos muy comunicativos y otros no dicen ni “mu”... ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que le preguntamos hoy a Ángel Peralbo, psicólogo del gabinete Álava y Reyes, que nos da algunas claves para que el aterrizaje en casa no sea tan duro.

