¿Qué pasa con los derechos de los abuelos en las separaciones?

Cuando se produce una ruptura en la pareja, los abuelos no siempre pueden ver a sus nietos como quisieran. En cada separación la razón es tan excepcional y única como la propia pareja. Es verdad que en muchos casos los abuelos son también un gran apoyo cuando éstas se producen, y en ocasiones incluso se convierten en los que se ocupan de los nietos en los días que los padres tienen el régimen de visitas. Son más casos de los que podemos pensar teniendo en cuenta que en España se producen 100 mil divorcios al año.



Sin entrar en casos particulares, lo que hemos querido es acercarnos a los derechos de los abuelos cuando se producen separaciones donde los padres no dejan tiempo para estar con los nietos. La abogada Isabel Carvajal, especializada en Derecho de familia explica cómo detrás de estas decisiones hay normalmente casos enquistados de malas relaciones familiares. Al final los afectados por este enfrentamiento acaban siendo los más pequeños, por eso hay que intentar no judicializar este tipo de situaciones que a veces se solventan con la mediación profesional.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | Isabel Carvajal en 'Hablar en Familia'



Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a una abuela búlgara para poder ver a sus nietos que viven en Grecia con su padre. Un caso tan extremo como real.



De todas formas, si te encuentras en esta situación y quieres saber cómo se puede solventar, no te pierdas los consejos de Isabel del despacho Carvajal y Corsini.