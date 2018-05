La mejor manera de abandonar el pañal

Es uno de los momentos importantes de aprendizaje en los más pequeños. Para muchos padres es un tiempo tan temido como estresante, pero hay una palabra clave en este nuevo proceso: T R A N Q U I L I D A D. Es lo que nos recomienda la pediatra María Salmerón. Y nos da muchos consejos

Siempre se ha hecho con el buen tiempo para evitar que el momento de estar mojado sea menos incómodo para los pequeños. Pero últimamente en algunas escuelas infantiles o guarderías quieren pautar el abandono del pañal para siempre. Y en este punto cuando surgen las dudas, las preguntas. ¿Cuándo están los niños preparados? ¿Cómo lo hacemos para que nos ea un problema familiar? Si no lo conseguimos ¿hay algún momento para preocuparse y acudir al médico?

Todas estas preguntas las abordamos con la autora de Criar sin complejos, pediatra en el Hospital de la Paz en Madrid, que nos explica como hay que abordar el adiós al pañal como un juego, involucrando al niño o la niña en todo el proceso, para que lo entiendan y podamos conseguirlo en el menor tiempo posible. Cada niño lleva su proceso madurativo y no es lo mismo para uno que para otro, tomárselo con mucha calma es la mejor manera de no convertirlo en un momento traumático. “Hay que estar atentos a las señales que nos indican que neustro hijo está preparado para empezar”, explica la doctora. Seguro que has lamentado mucho haber perdido la intimidad en el baño desde que comienzan a moverse con autonomía. Pues según la doctora el ejemplo de ver a al familia en el baño es fundamental en el proceso. Y mira, no hay mal que por bien no venga. María lo llama “Jornada de puertas abiertas” y nos encanta. Sí, es escatológico, pero piensa que es caquita de ángel.

@mariasalmeronR1 autora del blog Mi mama ya no es pediatra.