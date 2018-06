La importancia de profesionalizar el hogar

Siempre hablamos de la familia, pero es verdad que el lugar en el que esta reside, siente, ama, ríe y padece es el hogar. Tampoco tiene que ser un lugar físico, porque el hogar es donde estamos y lo que somos. Desde hace algunos años la Home Renaissence Foundation trabaja precisamente en esta dirección. Por un lado, realiza estudios de cómo es el hogar en diferentes países del mundo, cuáles son sus necesidades, y sobretodo cómo ponerle solución. Ángela de Miguel es su responsable de comunicación y con ella hemos querido acercarnos a la realidad de los hogares.



Ángela nos contaba que en cada país la percepción del hogar es diferente y las necesidades que tienen también. Asegura que los españoles nos deberíamos sentir muy orgullosos porque nuestros hogares son un gran lugar para la familia si los comparamos con otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en algunos países europeos como Reino Unido, no existe el concepto de comer en familia en torno a la mesa, un gesto que todos sabemos es signo de convivencia pero también de aprendizaje y educación.



A partir de esta semana la Fundación va a poner en marcha en las Redes Sociales una campaña muy interesante en la que nos darán consejos para profesionalizar de la manera más adecuada un hogar donde si se gestiona bien todo lo que hacemos, es el mejor remanso de paz para la familia, algo que indudablemente repercute en la sociedad.



“En el hogar todos se tienen que dar cuenta que el objetivo común se comparte, siendo la base el amor, en ese momento todos pelearán por ello”, asegura Ángela de Miguel. “Intentamos comparar el hogar con una empresa, salvando las distancias pero ¿quién se prepara para gestionar hogares? En Estados Unidos están empezando a lanzar facultades para gestionar hogar. No sólo servicios, limpieza, orden, economía, es importante pero además tiene necesidades fundamentales de la persona que no se cubren de otra manera”.



En la página de la fundación tienes mucha información sobre todas sus actividades y cómo contactar si te interesa conocerles más o colaborar con ellos.