La gran lección de vida que puede ser el Mundial para nuestros hijos

Antes de preparar este tema, no sabíamos nada del futuro de España en el mundial. No sabíamos que a 24 horas de estrenarse tendría nuevo entrenador. No sabíamos que Lopetegui dejaría paso a Fernando Hierro, y no sabíamos si la roja iba a ganar o no a Portugal en su estreno. Pero nos da igual. Lo que buscamos es encontrar los valores de la deportividad que supone un mundial de fútbol y cómo transmitirlo a nuestros hijos. Y para ello le hemos pedido a Francisco Castaño Mena que nos ayude a afrontarlo en el salón de casa.

En muchas familias los partidos de fútbol se van a vivir con absoluta devoción y Castaño como educador, experto en deporte, nos da algunas claves para sacarle partido:

- Compartir con los niños los principales valores: Ver cómo luchan, cómo pierden, cómo ganan.

- La globalización del deporte, tu jugador favorito de tu equipo está jugando con su selección.

- Vamos a ver como se juega limpio pero también algunas situaciones de juego sucio. Pueden ser un ejemplo aleccionador.

- Enseñarles a afrontar la derrota, puede ser un gran momento para saber encajar la frustración.

- Acompañar en las emociones: Ponerle nombre a las emociones que sentimos viendo un partido.

- Dar ejemplo cuando estamos viendo un partido: ellos serán reflejo de lo que hacemos tanto si lo afrontamos con deportividad como si lo hacemos con comentarios inapropiados.

Escucha en Hablar en familia la gran lección que puede ser un mundial con Francisco Castaño Mena autor del libro “La mejor medalla su educación. Como educar a tu hijo con el deporte”.

Y te recomendamos un libro por si quieres darle motivos para la lectura, “El Atlas mundial del Fútbol.” de Gabriel García de Oro, editado por Anaya. Un repaso por todos los países que participan en esta cita deportiva con anécdotas y muchos datos.