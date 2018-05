Bloggers y maternidad

Hace unos días se ha celebrado el III encuentro de Red madre de blogueras y maternidad organizado por Red Madre. Y se ha visibilizado la necesidad innata de vivir la maternidad acompañada por los que tienen experiencia y las comparten con las demás. Antes lo normal era soy bloguera y luego estoy en las Redes, ahora las redes sociales está siendo la puerta al blog, si no se da el caso que son verdaderas influencers de maternidad sin blog, solo con IG.



Más del 50% de las mujeres, madres que intervienen hoy en hablar en familia son madres blogueras o activas en Redes sociales: Sofía @aymisnenes colabora en Aleteia, igual que Amparo con El Lío madre. María Salmerón, pediatra, su blog se llama Mimamyanoespediatra, Laura otón con el blog de familia Laura Otón onlife….vamos que la mayoría de las madres son blogueras y la otra mitad les sigue con un porcentaje de madres que van por libre que las hay.



Pero no sé si estáis de acuerdo que el binomio Blogger y maternidad se ha vuelto indisoluble. Las blogueras viven su maternidad como quieren y así la expresan. No hay maternidades absolutas y no puede existir rivalidades, sino respeto en cómo decide cada una criar y educar a sus hijos.



Hablamos de algunas como: @soyunamadrenormal @ajonjolidevivir o la entrega de esta semana de Sofía Gonzalo con @whynottwelve



De los blogs y maternidad hemos hablado en este Podcast, te animamos a que pinches y lo descubras.