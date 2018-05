La tronchante respuesta del Grupo Risa al porqué hay que sentir orgullo de ser español

Como cada viernes, el Grupo Risa ha visitado el espacio de Carlos Herrera para ponerle su 'espejito' y repasar los momentos más controvertidos del programa.

En esta ocasión, el trío de cómicos conformado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por los deportes. Concretamente, por el tenis. Y es que, después de que Juanma Castaño en 'El partizado de Cope' asegurase que el rival de Rafa Nadal en Roland Garros sería el ucraniano Dolgopolov, Naranjo dijo en 'Hererra en Cope' que era el ruso Dogolopov. “Cabe la posibilidad de que juegue contra los dos”, han ironizado despertando la carcajada.

El Grupo Risa también ha bromeado con la reprimenda que este viernes Herrera le ha echado al personal del estudio mientras pronunciaba su monólogo diario. “Os queréis estar quietos ya de una vez, que lleváis dando vueltas, haciendo ruido aquí en el estudio toda la mañana”, les ha dicho. “Yo no”, respondía una vocecilla. “Estamos hablando de una cosa seria”, les ha espetado Herrera. “Muy”, respondía la misma voz.

Jaime Peñafiel tampoco se ha librado del látigo de los humoristas. Esta semana ha llamado al programa para contar que en un viaje con los Reyes, Don Juan Carlos le escondió los pantalones. “Señores, señoras, por fin puedo quitarme los pantalones, que ganas tenía, pegados como el papel de las magdalenas”, ha dicho el Grupo Risa al reconstruir los hechos.

Sin duda, el momento más gracioso ha tenido lugar cuando el 'Grupo Risa' ha versionado la canción ‘Soy español’ de José Manuel Soto, que está dedicada “a los que aman a España, y a los pobres desgraciados que la odian, y ni ellos mismos saben por qué”.

“Soy español y lo digo con orgullo sincero. Soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor”, dice la canción.

El Grupo Risa ha bromeado con que la maqueta que les envió “antes de grabar la canción” decía: “Soy español porque no pago en ningún restaurante, porque hago pis siempre fuera del váter, porque reviento de colesterol. Soy español cuando me endiño un barril de Cruzcampo y cuando Herrera me pone este canto. Sin duda alguna, soy español”.

El Grupo Risa se ha despedido hasta el viernes que viene, cuando visitará de nuevo a Carlos Herrera con su inconfundible sentido del humor.