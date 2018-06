EL "RegueTRON": la versión del "Chiki-chiki" que el Grupo Risa le dedica a Ángel Expósito

Como cada viernes el Grupo Risa ha visitado el espacio de Carlos Herrera para ponerle su 'espejito' y llamar la atención sobre los momentos más controvertidos de la semana.

En esta ocasión, el trío de cómicos conformado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por Luis del Val y la forma que tiene de saludar en función de si se presenta ante Carlos Herrera o ante Sergio Barbosa. Lo cierto es que su voz suena más alegre cuando está ante el primero. “Holaaaaaaaa”, no ha parado de decir “Luis del Val” durante toda la sección.

Incluso Mariano Rajoy ha hecho acto de presencia en el espacio después de anunciar su cese en la presidencia del PP. “Me aburro y además me he venido a la Cope porque quiero agradecer que permitieras a Ángel Expósito decir unas palabras de apoyo hacia mi persona en pleno debate de la moción de censura”, ha justificado el expresidente. Y es que, el tron comenzaba su análisis del viernes señalando: “Tengo los casos de corrupción que le quedan al PP y son tantos que de muchos no nos acordamos: Púnica, Leo, Navalcarnero, Taula, Brulgal....”.

Ha sido entonces cuando los cómicos han versionado la canción “Baila el Chiki-chiki” de Rodolfo Chikilicuatre para hacer resumen de todas esas causas. El “regueTRON” le han bautizado.

“Ojito, ojito. Lo baila Mariano con las bragas en la mano. El chiki-chiki se baila así: 1, el caso Lezo; 2, el caso Rato; 3, el caso Taula; 4, el caso Aquamed (...)”, decía el estribillo de la canción.

“Señor Herrera, su amigo Rajoy ha manchado y machacado a los trabajadores y trabajadoras de este país. Por eso yo le pregunto, señor Herrera, ¿está dispuesto a dimitir hoy?”, le ha espetado al locutor un ferviente “Pedro Sánchez” emulando el debate sobre la moción de censura que se celebró en el Congreso la pasada semana. “No estoy preparado para esto”, ha respondido Herrera.

Uno de los mejores momentos ha sido escuchar de nuevo la broma que el Grupo Risa le gastó hace unos años a Pedro Duque, pero no el astronauta, al que llamó haciéndose pasar por Aznar. “Vamos a ver, que yo no soy el astronauta, coño”, le aclaraba Pedro Duque, “otro”, no el actual ministro, al expresidente.

“La energía no se come. El gigavatio no se bebe. ¿Qué hace este tío -Herrera- en Acciona?”, le han espetado al presentador por realizar el programa de este jueves en la sede de la entidad, lo que ha provocado la carcajada general.

El Grupo Risa se ha despedido hasta el viernes que viene, cuando volverá a repartir estopa para que los oyentes inicien con sentido de humor el fin de semana.