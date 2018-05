La desternillante colección de animales con la que el Grupo Risa compara a Puigdemont 

Este viernes el Grupo Risa ha vuelto al plató de 'Herrera en Cope' para realizar su peculiar sesión de control al espacio.

En esta ocasión, el trío de cómicos conformado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha empezado repartiendo estopa por Carlos Herrera, que habituado a decir que las 08:00 de la mañana es una hora tarde para empezar el día, lo han parodiado por “adormecerse” después de trasnochar. “Yo salgo poco. Si algún día salgo...”, se ha justificado el locutor ante la incredulidad de propios y extraños.

La mañana ha ido de “Luises”. Primero han desvelado la bebida favorita del locutor berciano Luis del Olmo, licor de botillo con Seven Up, y después han presentado el GPS “Luis del maps”. “Cuidado con la rotonda que se ha puesto muy cachonda; atento al cono cara de mono; siguiente salida Rota, que la tomes ya so idiota”, decía el navegador a modo de copla.

Ladronzuelas y borrachas. Así ha definido “Jesús Luis” a María José Navarro y a Toni, la voz de la publicidad de 'Herrera en Cope'. A la primera, por estar acostumbrada a robar cuanto encuentra en las habitaciones de los hoteles; y a la segunda, por ponerse a tono en Palencia, desde donde se emitió el programa de este martes coincidiendo con el 40 aniversario de la factoría de la Renault.

Sin duda, uno de los momentos más graciosos ha sido la canción que le han dedicado a Puigdemont, fruto de uno de los monólogos diarios de Herrera.

“Vive de ese cuento, del agua estancada, de la charca. Porque eso es una charca con moscas, lagartos, mosquitos, renacuajos, sapos, culebras. Con todo. Y la charca no se vacía porque el tapón es Puigdemont”, decía la letra.

Hasta aquí el Grupo Risa de este viernes, que se ha despedido hasta la semana que viene, cuando volverán a ponerle su espejito a Carlos Herrera.