Dustin Johnson domina el US Open; Sergio García y Rahm no pasan el corte

El golfista estadounidense Dustin Johnson, número uno del mundo, se ha puesto primero y a cuatro golpes de sus perseguidores inmediatos con una de las mejores actuaciones de la segunda jornada del Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa esta semana en Shinnecock Hills, al este de la ciudad de Nueva York.

Johnson, ganador del US Open de 2016 en el difícil recorrido de Oakmont, Pensilvania, ha disfrutado de las brutales condiciones del campo de Long Island para acabar con cuatro golpes bajo el par después de dos días, el único en negativo de los 156 competidores.

"El campo ha jugado muy largo hoy. Había viento cruzado en todos los hoyos y es muy difícil dejar la bola a menos de tres metros del hoyo", dijo el número uno del mundo y uno de las más pegadores del torneo sobre las condiciones en Shinnecock Hills.

Dustin Johnson tiene por detrás a sus compatriotas Scott Piercy (par), Charley Hoffman (par), y Brooks Koepka (+1), el sueco Henrik Stenson (+1) y un trío de ingleses formado por Ian Poulter (par), el campeón del US Open de 2013 Justin Rose (+1), y Tommy Fleetwood (+1), que se ha anotado la mejor ronda del día (-4).

"En el Abierto de Estados Unidos hay que mantener la cabeza baja y no tirar la toalla", dijo Fleetwood, que ha llegado en el décimo segundo puesto del ránking mundial y dispuesto a asumir las penalidades de Shinnecock.

El estadounidense Phil Mickelson (+6), ganador de todos los grandes a sus 47 años menos el abierto de su país, ha dado un ejemplo de perseverancia y, con tres birdies por un bogey, ha accedido al fin de semana.

El histórico recorrido se ha llevado por delante a otras estrellas del calibre del estadounidense Jordan Spieth (+9), ganador del US Open de 2015, y los españoles Sergio García (+14) y Jon Rahm (+15) y el norilandés Rory McIlroy (+10). Hasta el veterano ganador de tres US Open, Tiger Woods (+10), se ha quedado a la puertas del fin de semana.

"No estoy muy contento con la manera en que he jugado. No se puede estar entusiasmado con un resultado de diez sobre el par", dijo Woods antes de despedirse de su vigésimo Abierto de Estados Unidos.

De los tres españoles en Shinnecock Hills solo ha sobrevivido Rafa Cabrera Bello (+4) a la tormenta de bolas enterradas en la hierba alta y putts fallados de la segunda jornada. Cabrera Bello ha terminado con un total de cuatro sobre el par, a ocho golpes del líder Dustin Johnson (-4).

"Otro día en el que he vuelto a jugar muy bien", dijo el golfista grancanario, que terminó los nueve primeros hoyos con tres birdies y entre los cinco primeros, pero dos bogeys y un doble bogey en la segunda vuelta le hicieron "perder ventaja" y terminó empatado en el puesto vigésimo cuarto, a falta de que terminen la mitad de los competidores.

Cabrera Bello salió al campo acompañado por segundo día consecutivo del castellonense Sergio García (+14) y el vizcaíno Jon Rahm (+15), atrapados varias veces en una "hierba alta imposible" y sin opciones para jugar durante el fin de semana.

"Las cosas no han salido, no me he dado opciones", dijoRahm, con un historial desigual en el Abierto de Estados Unidos, en el que se estrenó como mejor aficionado en 2016 y no ha logrado pasar el corte desde entonces.

Es muy probable que Rafa Cabrera Bello siga subiendo posiciones conforme avance la jornada y mantenga las opciones de conquistar el primer grande de su carrera. "Concentrarme en mi plan y los demás que hagan lo que tengan que hacer", es la estrategia del grancanario para el fin de semana.