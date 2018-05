La Xunta promete apoyo a los afectados por la explosión de Tui

Los daños que ha dejado la explosión de Paramos, en Tui, son más cuantiosos de lo que inicialmente se preveía. "Hay muchas casas en situación irreversible y otras con daños en ventanas o cubiertas" decía el presidente de la Xunta en su visita este jueves a la zona. "El arquitecto municipal ha confirmado que 60 inmuebles tienen enormes dificultades o porque no existen ya o porque los daños son estructurales".

Con el paso de las horas se ha confirmado, además, que las dos personas fallecidas en la deflagración son un matrimonio de origen marroquí que vivía en una casa contigua al almacén pirotécnico ilegal y que deja dos hijos pequeños. Los heridos evolucionan bien, pero los vecinos están conmocionados.

"Tenemos seguro, pero no sabemos qué va a pasar" explica a los micrófonos de Cope uno de los afectados, otro relata que en su casa "no quedó ni una teja, ni una ventana". Una mujer que afirma tener aún el susto en el cuerpo cuenta que "se me vino encima el falso techo de la cocina".

El gobierno autonómico promete un decreto con ayudas para los que han perdido sus casas o han sufrido daños. Núñez Feijóo afirma que el gobierno gallego estará donde no lleguen los seguros. Además el presidente pide colaboración ciudadana para dar con los almacenes irregulares de material pirotécnico como el que ha ocasionado la explosión de Paramos. "Si alguien sabe de alguno que lo comunique a las autoridades", decía Feijóo.

El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, niega que el ayuntamiento tuviese conocimiento de la existencia del taller clandestino. "El que había en una parroquia cercana se clausuró", explica a Cope.

El propietario detenido ha pasado la noche en la comandancia de la Guardia Civil y está previsto que pase a disposición judicial esta mañana. Se le imputan homicidio imprudente, lesiones y estragos.