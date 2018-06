En Marea nombra portavoz de Mar a la diputada reprobada por las bases

Los distintos partidos que forman En Marea reafirman estos días sus parcelas de poder, después de semanas en las que hemos oído tanto a voces que piden dejar atrás las marcas partidistas como otras que apuestan por deshacer el partido instrumental y formar una coalición electoral.

En ese contexto se entiende la comparecencia de este jueves de la secretaria general de Podemos, Carmen Santos, con Paula Quinteiro, la diputada a la que la dirección intentó hacer dimitir sin éxito. "Siempre me he sentido respaldada, desde que me escogieron y en todo momento", decía Quinteiro a pesar de que la mayoría de los inscritos en En Marea votó a favor de que dimitiese, después de conocerse que utilizó su condición parlamentaria para intentar evitar la identificación de un joven sospechoso de vandalismo.

Críticas a la prensa

Carmen Santos aprovechó la comparecencia para lanzar críticas a los periodistas que preguntaron por la continuidad de Quinteiro. "El periodismo también tiene límites y creo que tenemos que tenemos que pensar más para fuera", reprochaba a la prensa.