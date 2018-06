Feijóo: "Lo que más pesa en mi decisión es ser presidente"

"Queda poco" para conocer el futuro político de Alberto Núñez Feijóo. Lo destacaba el propio presidente de la Xunta este mediodía, preguntado de nuevo por la posibilidad de que presente candidatura al congreso extraordinario del PP de julio.

Continúa el mutismo, pero sí ha dado el mandatario autonómico alguna pista sobre los aspectos que está valorando antes de tomar una decisión. "Lo que más estoy valorando es mi responsabilidad como presidente, por encima de aspiraciones políticas", ha dicho.

Dos urnas en el Congreso Extraordinario

Sobre el congreso en sí, el secretario general autonómico, Miguel Tellado, destaca que en la votación de los militantes del 5 de julio va a haber dos urnas, una para escoger directamente al nuevo presidente y otra para los compromisarios que acudirán al congreso y que podrían tener en su mano la decisión final- los días 20 y 21 de julio- si ningún candidato logra el 50% de voto de la primera urna ni le saca un 15% de ventaja al segundo.

Excepticismo sobre el gobierno de Pedro Sánchez

Miguel Tellado tiene pocas esperanzas puestas en la relación de Galicia con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. "Nos fue bien con un presidente del gobierno gallego, como Mariano Rajoy, la sensibilidad de Sánchez con Galicia va a ser nula".

"No hay ningún ministro del PSdG", y "da la impresión de que incluso presionaron para que Pilar Cancela no tuviese cartera", explica el secretario general de los populares gallegos, en referencia a la enemistas política de la ex presidenta de la gestora con el actual secretario general del PSdG, Gonzalo Caballero.