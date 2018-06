Feijoo: "No podía dar el paso porque me había comprometido previamente con Galicia"

El presidente de la Xunta ha vuelto con normalidad a la gestión diaria del gobierno autonómico. Este martes asistió al pleno en el parlamento y se reunió con el embajador de la República Dominicana en España.

"No podía dar el paso (de presentar candidatura al congreso del PP) porque me había comprometido previamente, este tren pasó antes de finalizar mi compromiso con Galicia", decía Núñez Feijóo a la salida de la cámara autonómica.

Preguntado por los que sí han dado el paso el presidente autonómico descata que hay "pesos pesados" y rechaza posicionarse a favor de alguno de ellos. "Una vez cerrado el plazo de presentar candidatura lo analizaremos", explica.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

La decisión del presidente de no presentar candidatura al congreso del PP ha cogido a la oposición con el pie cambiado. Las últimas semanas daban por hecho un salto a Madrid de Núñez Feijóo, tras saber que no será alí el portavoz de En Marea decía que "fue derrotado por su propio partido", la nacionalista Ana Pontón afirma que "opta por Galicia por descarte" y el socialista Gonzalo Caballero considera que "no tenía opciones".

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Desde el PPdG, sin embargo, destacan la coherencia de Núñez Feijóo por cumplir su palabra de agotar la legislatura autonómica.

En su comentario de esta mañana Carlos Luís Rodríguez defiende que Feijóo ha perdido este tren del congreso del PP pero recuerda que para los buenos políticos siempre pasan más trenes.