Torres, en su despedida: "Nunca necesité ningún título para sentirme el jugador más querido"

Fernando Torres dijo en el homenaje de su despedida que "nunca" necesitó ningún título para sentirse "el más querido del mundo" en un emotivo discurso durante los actos de homenaje por su despedida del club, en el que recibió la insignia de oro y brillantes, frente a una camiseta gigante con firmas para él y con un globo a la espalda con la inscripción 'Hasta pronto, Fernando'.

El delantero, después de ser homenajeado por sus compañeros, su descubridor, Manuel Briñas, su primer entrenador Manolo Rangel o el exdelantero José Eulogio Gárate, tomó el micrófono para dirigirse a la afición del estadio Wanda Metropolitano.

"Me gustaría mandar un mensaje de agradecimiento a mucha gente, perdón de antemano a los que me deje sin nombrar, pero sois muchos los que me habéis ayudado a conseguir todo eso. Me gustaría empezar por los que están en el tercer anfiteatro", señaló, en referencia a los seguidores rojiblancos ya fallecidos.

Entre ellos, se refirió en especial al exjugador y exentrenador Luis Aragonés, fallecido en 2014. "Todos le debemos que nos enseñara el camino, que nos marcara lo que es el Atlético de Madrid, y ahora con los años este grupo que tenemos aquí ha cogido el testigo y sigue haciendo historia, y estoy seguro que lo mejor está por venir", dijo Torres.

El delantero tuvo un recuerdo para su familia, comenzando por su abuelo "me dio el regalo más grande que se puede dar a un nieto, que es hacerlo del Atleti", dijo, sus padres y hermanos, su mujer y sus tres hijos.

A continuación, el delantero llevó los agradecimientos a sus compañeros y cuerpo técnico, en tres años y medio de su última etapa en el club que calificó como "magníficos". "He tenido la oportunidad de volver al Atleti que siempre soñé. Elegiría este grupo sobre cualquier cosa, estoy muy orgulloso de haber formado parte de ellos, enhorabuena a todos. De todos y cada uno he aprendido algo, espero haber podido enseñar alguna cosa", señaló.

"Ahora os dejo solos, estoy seguro de que vais a conseguir lo que todos queremos. Este grupo ha ganado menos de lo que merece, así que os toca ganarlo", continuó.

Por último, se dirigió a los aficionados, a los que les agradeció su cariño. "Siempre he tenido la certeza de que hiciera lo que hiciera nunca iba poder devolveros tanto. Estoy seguro que haya hecho lo que haya hecho, que me queráis tanto, tantos partidos, tantos goles, se queda pequeño con el cariño que me habéis dado desde el primer día que salí al Calderón siendo un niño", dijo.

Para Torres, vestir la camiseta del Atlético en más de 400 partidos ha sido "un privilegio" y es "muy duro saber que es el final". "Muchas veces nos preguntan por qué somos del Atleti o por qué es diferente. Sobre todo decimos que no lo puede entender quien no lo es, porque es difícil explicarlo. Me gustaría que recordaseis como os sentís hoy, la felicidad, el orgullo de tener un equipo campeón, de pertenecer a una gran familia", declaró.

"Me gustaría que lo recordéis siempre cuando vengan malos momentos, cuando desde fuera nos quieran decir que la cosa va mal. En esos momentos, que seguro llegarán, me gustaría que recordarais como os sentís ahora, los sentimientos tan bonitos, de esta afición, que todos seamos uno, porque eso es el Atleti", sentenció Torres.

"Ha sido un orgullo, un honor y un privilegio vestir esta camiseta, jugar con estos jugadores que tenéis aquí, que saben lo que significa este club, que se han dejado la vida, que lo merecen todo. Y vosotros me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo", finalizó Torres, antes de dar una vuelta con sus compañeros y familiares al césped del Metropolitano.

El delantero aseguró que aún no tiene "nada decidido" sobre dónde jugará la próxima temporada. "Estas semanas me he podido centrar en el Atlético, en acabar bien, disfrutar del título y este partido tan importante para mí. Ahora me sentaré a analizar las ofertas, no tengo nada decidido, a partir de ahora las próximas semanas podremos anunciarlo. En estos momentos no hay nada decidido ninguna preferencia, nada claro".

Preguntado sobre si se plantea volver, Torres recordó que tuvo "la oportunidad" de hacerlo en la etapa que inició en enero de 2015 y que concluye este domingo, pero que ya no lo hará como jugador y eso es "duro".

"El futuro no lo sé, cuando uno está tan ligado a un club y es un elemento de unión, parece que la tendencia normal es encontrarnos. Ojalá pueda volver, a un puesto donde pueda unir, donde desde mi experiencia ayudar al crecimiento global en lo deportivo o lo institucional, no sé si estaré preparado para esto, intentaré formarme. Hoy día sigo pensando como futbolista, necesitaré tiempo de reflexión cuando termine de jugar", explicó.

Así se acabó la leyenda de un 'Niño' que lo fue todo para el Atlético en los momentos más oscuros de su historia, los del 'infierno' de Segunda División, que creció con él en Primera, que se marchó cuando el club no podía ofrecerle algo más y lo vio crecer desde la distancia; y que regresó para levantar, por fin, un título: la Europa League 2018.

No solo del Atlético, también camisetas del Liverpool y del Chelsea ingleses se pudieron ver en el estadio rojiblanco. Y, por supuesto, de la selección española con la que conquistó un Mundial y dos Eurocopas. Todo volcado en dar una despedida acorde a la talla del personaje.

Con las alineaciones, la ovación para el número '9' multiplicó a las de sus compañeros en el once titular, y su dorsal también protagonizaba el último 'tifo' del año, en el centro de la grada este y flanqueado por la inscripción 'De Niño a Leyenda', completado con un mosaico tras el homenaje al Atlético de Madrid Femenino, con su capitana Amanda Sampedro mostrando la copa de la Liga Iberdrola.

Salió el Eibar en solitario con el trío arbitral e hizo el pasillo al Atlético, encabezado Gabi Fernández, portando el trofeo de la Europa League, mientras que Fernando Torres, con el brazalete de capitán en esta ocasión, con sus tres hijos. Se fotografió el equipo con un grupo de niños y niñas, todos con el dorsal '9' a la espalda.

En representación del equipo, Gabi le entregó una camiseta enmarcada y firmada por toda la plantilla y tomó la palabra en nombre del equipo y de la afición.

"Recuerdo las palabras de Fernando cuando volvió, que dijo que qué había hecho él para merecer todo eso. Y digo yo, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer que seas el máximo exponente del Atletico en todo el mundo, Fernando?", dijo Gabi mientras Torres ya no podía reprimir las lágrimas

Manuel Briñas, su descubridor, y Manuel Rangel, su primer entrenador en el Atlético, le entregaron la primera ficha que tuvo con el equipo. "Lo has ganado todo, nosotros contigo también", le dijo el veterano ojeador.

A continuación, otro goleador mítico del Atlético de Madrid, José Eulogio Gárate, el 'Ingeniero del área', le entregó una réplica de la placa definitiva de Torres en el 'Paseo de Leyendas' del exterior del Metropolitano, con los 404 partidos.

"Todos los atléticos sabemos que el ADN de Fernando es rojiblanco desde la cuna, es un fenómeno desde el punto de vista profesional como jugador, pero mucho más su personalidad, sencilla, libre. Felicidades Fernando", le dijo un emocionado Gárate antes de fundirse en un abrazo.

Se despidió el 'Niño', pero permanece el mito. Fernando Torres dijo adiós este domingo a su hinchada y a su casa y el nuevo Metropolitano lo homenajeó como se merece. Por todo lo alto, con un recinto a rebosar y un espectacular mosaico en la grada este, en el que se leyó el lema 'de Niño a Leyenda', el mismo que figuró en las camisetas de los locales.