Tebas: "El VAR nos va a venir muy bien en España"

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, afirmó este viernes en Elche que la inclusión del vídeo arbitraje (VAR) en los partidos de la próxima temporada es una medida que le va a venir bien al fútbol español.

"El VAR es una gran novedad del Mundial. Todo el mundo sabe cómo funciona, en qué jugadas se aplica y nos va a venir muy bien en España", indicó el dirigente de la patronal de los clubes, quien ha acudido a Elche para declarar como testigo por la causa abierta tras el descenso administrativo de la entidad ilicitana.

Tebas indicó que el VAR no está generando dudas, ya que recordó que en las jugadas dudosas "no se aplica". "Solo en errores flagrantes", insistió Tebas, quien agregó que la principal conclusión de lo que se lleva de Mundial es que "cada vez las selecciones tienen mayor nivel y es más complicado ganar".

El presidente de LaLiga no calificó como sorpresa la derrota de Argentina, al borde de la eliminación, al señalar que "solo hay que ver la alineación de Croacia, con jugadores como Rakitic, Modric o Mandzukic".

"En el fútbol no se puede vivir de las rentas", dijo Tebas en alusión a Argentina, mientras que señaló a Croacia como una posible "revelación".

En cuanto a la selección española, Tebas indicó que se pasó de la euforia por el juego del primer partido ante Portugal a la preocupación ante Irán. "El fútbol es complicado, pero hay un elenco de jugadores de muchísimo nivel", dijo.

"Si se pudiera sumar jugador a jugador sería la mejor selección del Mundial sin duda", concluyó el presidente de LaLiga.

Tebas se encuentra en Elche para declarar sobre el descenso administrativo del club alicantino. El presidente de la LFP, ha afirmado este viernes que el colectivo que preside no fue responsable del descenso de la entidad de Primera a Segunda en 2015 y ha responsabilizado al entonces presidente, Juan Anguix, de la sanción que recibió el equipo.

"Él era el presidente cuando del Elche bajó de categoría", dijo Tebas en alusión a Anguix. El dirigente añadió que hubo "muchas negligencias" en el club desde mayo de 2015 y recordó que el ex presidente "tuvo en sus manos alguna decisión que a lo mejor hubiera solucionado el problema".

"Yo le comenté a la alcaldesa, a Sepulcre y a Anguix que en mi opinión si solucionaban el tema de la Agencia Tributaria se podía aplicar un atenuante y se podía haber evitado el descenso", explicó Tebas, quien calificó de "fraude" el pagaré utilizado por Anguix para saldar la deuda una vez confirmado ya el descenso.

Tebas no quiso opinar sobre la responsabilidad de José Sepulcre, anterior presidente, al señalar que no cuenta con todos los datos y justificó la decisión de descender al club de Primera a Segunda "porque aquí no se valora la categoría, sino los hechos".

"El 30 abril de 2015 el Elche cometió un hecho muy grave que le podía provocar el descenso de categoría", insistió Tebas, quien justificó la tensión vivida durante el juicio al señalar que "es normal cuando los responsables intentan desviar las cosas".

"Se ha dicho que LaLiga es responsable y hay que tener cuidado con lo que se dice o insinúa. LaLiga no fue responsable de lo que le ocurrió al Elche", sentenció.

En cuanto a la polémica decisión de no permitir que los aficionados del Elche puedan presenciar el partido final de la eliminatoria por el ascenso en una pantalla gigante, Tebas indicó que es una cuestión de derechos televisivos y exclusividad.

"En Elche hay unos hosteleros que están pagando por un producto y tienen que recuperar lo que están pagando. Hay que respetar su exclusividad", señaló el dirigente de LaLiga, quien indicó que si lleva a saber que el club ya utilizó la pantalla gigante en la anterior eliminatoria no se habría permitido.