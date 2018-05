Simeone obvia el 'caso Griezmann': "No miro nada, no escucho nada, sólo me importa el partido"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó este miércoles que no mira "nada", no escucha "nada" y que sólo le "importa absolutamente" el partido con el Getafe y la final de la Liga Europa, cuando fue preguntado por el posible fichaje del francés Antoine Griezmann por el Barcelona.

"Viste los caballos, yo tengo mi cabeza como ellos; tengo el Getafe y la final. Después no miro nada, no escucho nada, me importa absolutamente el partido y todo lo que envuelve al equipo. A Griezmann lo veo bien, entrenándose como siempre y compitiendo como siempre", valoró en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

También fue preguntado por el momento en que han surgido las declaraciones del delantero del Barcelona Luis Suárez o del presidente del club, Josep María Bartomeu, sobre el futuro de Griezmann, cuando el Atlético está a una semana de disputar la final de la Liga Europa, el próximo miércoles contra el Marsella en Lyon.

"A mí me enseñaron en la vida que vos tienes que comportarte de una manera y que los demás elijan comportarse como quieran comportarse. Uno es libre como persona de manejarse como crea oportuno y elegir sobre todo lo que necesita hacer. Nosotros pensamos en nosotros e intentamos manejarnos de una misma manera siempre, cuando ganamos, cuando perdemos... No cambiamos", afirmó.