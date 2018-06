Rubi, en Esports COPE: "No soy un mago, pero creo que llegamos en un momento muy bueno"

El nuevo entrenador del Espanyol, Francesc 'Rubi' Ferrer, pasa por los micrófonos de Esports Cope para contar sus primeras sensaciones tras llegar a Cornellá. Rubi desvela los objetivos, el estilo y algunos detalles de lo que busca en su equipo y en el mercado de fichajes.



Ilusionado, Rubi, cuenta como se produjo la llamada del Espanyol: “Cuando las cosas te están saliendo bien, uno tiene esperanzas, sabes que tendrás la posibilidad de coger equipos. Ha sido una gran temporada en el Huesca. Era una llamada que esperaba con mucha ilusión y cuando llegó me produjo mucha satisfacción".



Rubi afirma que el reto de entrenar al banquillo perico ha llegado en el mejor momento de su carrera: “Tenemos un cuerpo técnico que funciona muy bien, siempre hay cosas a mejorar pero tengo experiencia, tengo claro cómo dirigir un grupo, como quiero que jueguen mis equipos, como Solucionar problemas ... no soy un mago pero realmente pienso que llegamos en un momento muy bueno, con mucha confianza en el trabajo y pienso que podemos salir todos beneficiados".



Y, al mismo tiempo, define qué espera de este Espanyol: “Debemos ser valientes. Los entrenadores los podemos definir de muchas maneras, y yo me identifico como entrenador ambicioso, en buscar más. Si marcas, hay que ir a buscar el siguiente gol. La mentalidad del equipo queremos que sea esta".



Barajando las posibles llegadas y salidas, Rubi ya da por perdido a Gerard Moreno, el máximo anotador del Espanyol que todo apunta a que va a regresar al Villarreal, equipo del que estaba cedido: “La cosa está muy difícil y cuando todo el mundo te dice que está hecho con el Villarreal, incluido Oscar Perarnau, acabas siendo realista y te haces a la idea de que no estará. Ojalá se quede”.



También baraja la posible llegada de jugadores como Borja Iglesias y Melero: “Son jugadores que conozco mucho de la categoría. Debemos mirar entradas y salidas, no me quiero cerrar en ningún jugador en concreto, quiero ver desde la dirección deportiva qué recopilación ha hecho por posiciones y elegir los mejores, pero estos dos jugadores que dices han hecho muy buena temporada eso está claro”.



Y dentro de su filosofía, está también una fuerte apuesta por la cantera: “Tengo toda la información que me ha transmitido la dirección deportiva y tengo muchas ganas de trabajar con ellos y ver si podemos explotar la cantera. La cantera hoy en día debe ser importante para todos los clubes de este nivel. También creo que no es incompatible apostar por los jóvenes y, a la vez, hacer incorporaciones de fuera con jugadores más consagrados que ilusionen a la gente. A la afición también les gusta y les ilusiona tener alguna cara nueva".



Finalmente, también habla de los objetivos que se marca en esta primera temporada: "Hay que ser realista y también ambiciosos. Sabemos que tenemos equipos por delante con más recursos y es muy complicado estar por encima. Pero eso no quita que seamos ambiciosos y lo busquemos. Mi objetivo es que el equipo crea en lo que haremos, que ilusione a la afición y que dé un buen rendimiento. A partir de aquí, no quiero marcar números, no es tan fácil”.