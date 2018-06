El Real Madrid no ha rebajado la cláusula de Cristiano Ronaldo

Según ha contado Melchor Ruiz en el Especial Mundial de la Cadena COPE, el Real Madrid no ha rebajado la cláusula de rescisión de Cristiano Ronaldo ni tiene intención alguna de hacerlo porque el club no contempla la salida del crack portugués. Este jueves habían aparecido informaciones en los medios sobre una reducción desde los 1.000 millones a tan solo 120 kilos de la cláusula de salida del delantero luso.

En cuanto a la portería del club blanco, tras el fichaje del joven meta ucraniano Lunin, la Cadena COPE ya había contado que no se pensaba en Thibaut Courtois ni David de Gea, que Alisson tenía alguna opción de llegar, pero siempre a un precio menor al que había aparecido. Por tanto, es posible que el Real Madrid, que confía ciegamente en Keylor Navas, finalmente no haga ningún movimiento y no fiche otro portero este verano.