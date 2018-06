Raúl de Tomás renueva con el Real Madrid hasta 2023

Raúl de Tomás contunuará siendo jugador del Real Madrid hasta 2023. El delanetro madrileño es quien lo ha confirmado en sus redes sociales con un mensaje. "Todos tenemos sueños... El mío empezó a los ocho años cuando entré por priemra vez en este club siendo un niño. Sabía que cada paso que he dado hasta hoy me llevaría a alcanzar mi sueño: ser jugador del Real Madrid. Cinco años más en el club de mi vida. GRACIAS, Hala Madrid". Pese a lo oficioso del mensaje de De Tomás, la entidad blanca aún no ha lanzado comunicado al respecto.

El futbolista ha tenido una temporada espectacular y ha finalizado en segunda posición en la carrera goleadora de la Segunda División. Sus 24 tantos en 32 partidos han hecho que el madrileño se revalorice.

Quién si ha confirmado un movimeinto de cara a la próxima temporada es el Deportivo Alavés, que ha anunciado la incorporación de Jony procedente del Málaga. El extremo izquierdo disputará la temporada 2018/2019 con los vitorianos en calidad de cedido. El asturiano no disfrutó de minutos en el Málaga pero su llegada al Sporting en el mercado de invierno reactivó su temporada.