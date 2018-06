Pochettino: ¿Crees que hay que ser valiente para coger al Real Madrid?

El técnico argentino Mauricio Pochettino, que aparece en todas las quinielas como la primera opción para sustituir a Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid, ha asegurado que su compromiso con el Tottenham "es máximo" y que después "que pase lo tenga que pasar".

"Hace diez días que acabo de renovar con el Tottenham. Estoy contento y feliz con que en Tottenham estén felices conmigo después de cuatro años. El fútbol te depara circunstancias que no esperas, lo importante es disfrutar del hoy, de cosas que se pueden tocar, hablar de suposiciones no ayuda a nadie", ha dicho.

Pochettino mantiene que ha encajado estas suposiciones con naturalidad. "Estoy en un proyecto espectacular y la motivación es tremenda. Me lo tomo con naturalidad, no me afecta en absoluto a nada", ha comentado.

Cuestionado por la responsabilidad de liderar al Real Madrid tras tres títulos seguidos de Champions, Pochettino ha respondido con una sonrisa: "¿Tú crees que los entrenadores pensarán que hay que ser valiente para coger una plantilla así? Yo pensaría todo lo contrario. Es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol".

El actual preparador del Tottenham, ante la pregunta de si es imposible decir que no al Real Madrid, ha respondido: "¿Para ti sería imposible? Pero tú no eres yo".

El técnico de los Spurs se ha mostrado respetuoso con la decisión de Zinedine Zidane de dejar el banquillo blanco. "Respeto a todos los entrenadores. Todo técnico, en cualquier categoría, siente esa soledad de estar parado delante de esa línea de cal que no te permite expresarte con naturalidad", ha aseverado.

El argentino ha realizado estas declaraciones en Barcelona durante la presentación de 'Un mundo nuevo, Diario íntimo de Pochettino en Londres', el libro autobiográfico que firma junto al periodista Guillem Balagué.

Pochettino, no tiene una cláusula en su contrato con los 'Spurs' para irse al Real Madrid, según informaron este viernes medios ingleses. El preparador de 46 años firmó la semana pasada un acuerdo para extender su estancia en el banquillo del Tottenham por cinco años más, pero en las últimas horas y, tras la dimisión de Zinedine Zidane, su nombre ha surgido como uno de los favoritos para reemplazar al francés.

Según la cadena británica Sky Sports, no existe una cláusula para que el argentino se marche al Real Madrid en caso de que este equipo le llamase, al tiempo que fuentes del club niegan que exista un acuerdo verbal con Pochettino que permitiese su vuelta a LaLiga, donde ya entrenó al Espanyol.

Además, las casas de apuestas sitúan a Pochettino como el máximo favorito para suceder a Zidane, por delante de Arsene Wenger, Joachim Low y José María Gutiérrez 'Guti'. En sus cuatro temporadas al mando de los 'Spurs', Pochettino ha conducido al Tottenham a un quinto puesto, dos terceros y un subcampeonato en la Premier League, con la tarea aún pendiente de levantar algún trofeo.

El preparador argentino ha sonado con fuerza para el conjunto blanco desde hace varios meses, amplificado con sus actuaciones ante el club de Chamartín en la Champions, gracias al empate cosechado este año en el Bernabéu y la contundente victoria por 3-1 en Wembley.