Pellegrini: "En el Real Madrid me decían que algunos debían jugar sí o sí"

El técnico chileno Manuel Pellegrini, fichado hace pocos días por el West Ham inglés, dijo en Santiago que durante su etapa como entrenador del Real Madrid le instaron a alinear a algunos jugadores y que él "nunca" transigió.

"Una de las discusiones que más tuve con los dirigentes del Real Madrid fue por el rendimiento de los jugadores. Me decían que algunos debían jugar sí o sí, pero yo no transigí nunca", afirmó Pellegrini en una conferencia en un centro de negocios organizada por el diario chileno El Mercurio.

Pellegrini, que dirigió al equipo blanco en la temporada 2009-2010 y fue destituido, también habló de jugadores que lo han marcado en su carrera y destacó a Cristiano Ronaldo y Raúl, a los que entrenó en el Real Madrid.

El más complicado dijo que fue el argentino Juan Román Riquelme, a quien tuvo en el Villarreal.

"Durante mi carrera los jugadores más fáciles para dirigir han sido Cristiano y Raúl. No importa cuánto ganen: son deportistas de excelencia. El más complicado ha sido Juan Román Riquelme", precisó, y aseguró que siempre ha tenido una buena relación con sus colegas.

"Tengo una muy buena relación con todos los técnicos, incluido Mourinho. Nos encontramos en Londres hace poco y nos saludamos con un gran abrazo", indicó Pellegrini, que calificó de "espectacular" su nuevo desafío en el West Ham.

Asimismo, manifestó que no volverá a dirigir en Chile ni en otro país sudamericano y reiteró su reticencia a trabajar con la selección nacional.

"Nunca volveré a dirigir a la U (Universidad de Chile) ni a ningún equipo sudamericano. El enfoque del deporte es distinto, al igual que los recursos y la exigencia. Sería un retroceso", afirmó en una conferencia en un centro de negocios organizada por el diario chileno El Mercurio.

Sobre su reticencia a trabajar con la selección de Chile, que le ha sido ofrecida más de una vez, dijo que no le gusta el trabajo futbolístico que se hace en los combinados nacionales.

"No me gusta el trabajo de selección: es de oficinista la mayor parte del año. Me dolió decirle que no a Arturo (Salah, presidente del fútbol chileno)", dijo en relación a la última oferta que recibió para hacerse cargo de la Roja, tras la salida de Juan Antonio Pizzi.

"No es un capítulo cerrado. Quizás en unos años más, cuando ningún club me quiera, tomaré la Roja", matizó Pellegrini, que no vaciló en señalar al Málaga al ser preguntado por su mejor experiencia como técnico, tras ser despedido del Real Madrid en 2010.

"Málaga ha sido el mejor período de mi carrera. No me arrepiento de haber tomado la decisión de ir allá, pese a que después de irme del Real Madrid tuve muchas otras ofertas sobre la mesa. Lo que viví en Málaga fue inolvidable", aseguró.

También reveló que cuando estaba en el Manchester City quiso fichar a los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal: "Traté de llevarlos, pero en ese entonces el City estaba castigado por el 'fair play' financiero y fue imposible. Yo feliz me los llevaría a mi equipo, pero ahora por un tema económico es imposible", manifestó.