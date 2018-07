Pavard: "No tememos a nadie, ya jugamos contra Messi y Suárez"

El lateral francés Benjamin Pavard aseguró este domingo que los internacionales 'bleus' no temen "a nadie" después de haber eliminado a la Argentina de Leo Messi y a la Uruguay de Luis Suárez en su camino hacia las semifinales del Mundial de Rusia.

En una rueda de prensa celebrada en la localidad de Istra, a 48 horas del encuentro que este martes les medirá en San Petersburgo con la escuadra de Bélgica en la primera semifinal, Benjamin Pavard afirmó que se enfrentan a "un gran equipo", aunque también apuntó que no temen a nadie.

"Ya jugamos contra Messi y contra Suárez. Trabajaremos bien para tratar de bloquearles", dijo en alusión al duelo ante los Diablos Rojos, para el que se declaró "disponible" pese a los "golpes recibidos ante la selección uruguaya". "Terminé jugando con una pierna, pero soy un guerrero", bromeó.

A sus 22 años, asentado como titular en el lateral derecho, Benjamin Pavard se ha convertido en uno de los favoritos de la afición francesa y en un jugador clave para el técnico Didier Deschamps. Con él en el campo, de hecho, la escuadra 'bleu' permanece invicta y así confía en mantenerse tras las semifinales.

"Creo que todavía no soy consciente de todo lo que me está pasando. Estoy en mi burbuja, pero solo pienso en trabajar y en ganar este Campeonato del Mundo", comentó el jugador del Sttutgart.

Pavard consideró que el "partido ante la selección belga va a ser complicado", porque el cuadro que dirige el español Roberto Martínez ha tomado en este torneo "un gran impulso", pero destacó que Francia cuenta "con un grupo excepcional".

Son, no obstante, los vigentes subcampeones de Europa y bajo la tutela de Didier Deschamps se están mostrando como uno de los bloques más sólidos en Rusia.

Preguntado por la falta de gol del delantero Olivier Giroud, Benjamin Pavard subrayó que es "un gran jugador", que "ama a Francia" y que siempre "suda la camiseta".

También remarcó la influencia del portero Hugo Lloris, al que consideró "un portero excepcional y un líder dentro y fuera del campo". "Nosotros nunca lo hemos dudado porque nos ha demostrado a todos que es un gran guardameta", sentenció.

Otro integrante de la selección que habló fue el delantero francés Olivier Giroud, despreocupado por su falta de acierto en el Mundial de Rusia, reveló este domingo que tiene "la intención de batir a Thibaut Courtois" este martes, en la primera semifinal del torneo.

El exjugador del Arsenal se reencontrará en San Petersburgo con su ahora compañero en el Chelsea, al que consiguió marcar en el pasado en algún derbi londinense. Por esta razón, en una rueda de prensa celebrada este domingo en Istra, Olivier Giroud confesó que tiene "la intención de volver a hacerlo este martes". "Espero que llegue mi turno para hacer gol", dijo.

Pese a no haberse estrenado como realizador en Rusia, Giroud se mostró satisfecho con su aportación a la escuadra 'bleu'. "Estoy tratando de hacerles huecos a mis socios y jugar para ellos. No he marcado gol, pero estoy involucrado en tres tantos del equipo así que no estoy frustrado, aunque sí espero que llegue mi turno de sacudir las redes", confesó.

El atacante galo reparó, sin embargo, en la dificultad que entraña superar a Thibaut Courtois, al que conoce de la Premier League, como rival y como compañero. "Es un baluarte. Está muy bien y además tiene una buena defensa por delante de él. Confío, sin embargo, en que dejarán algún hueco por el que entrar. Estoy seguro de que vamos a romper este muro", apuntó el delantero francés.

Giroud, que valoró el duelo ante Bélgica como "un derbi" por la "gran rivalidad" entre los dos países, alabó a los belgas por su buen juego e intuyó que "será un partido abierto, bonito de ver para el aficionado y una batalla táctica" entre jugadores y técnicos.

La escuadra 'bleu' tiene, además, la motivación de demostrarle a Thierry Henry (ayudante del seleccionador belga Roberto Martínez) "que ha elegido el bando equivocado", aunque su principal objetivo es confirmar que esta generación de futbolistas tiene "un presente y un futuro brillante por delante", según explicó el '9' galo.

Por su edad -tiene 31 años-, Olivier Giroud manifestó asimismo que se siente como "un hermano mayor" para jóvenes como Kylian Mbappé, al que consideró un "jugador entrañable".

Del bando rival destacó, por su parte, a su compañero en el Chelsea Eden Hazard. "Es uno de los tres mejores jugadores con los que he jugado en mi carrera y Kylian también puede ser parte de eso", concluyó.