Paco López, en COPE Valencia: “Me quito el sombrero delante de mis jugadores por lo que han hecho”

¿Qué recuerdos tienes de la permanencia?

Imagino todo tal y como fue. Momentos para disfrutar de todo el levantinismo. Muy contento de vivir todo esto, en directo los goles, de sentir la alegría de los aficionados, los partidos de Las Palmas, Málaga o Sevilla, y no se puede pedir más al rendimiento de esa plantilla.



¿Te lo crees lo hecho? ¿Te lo esperabas que fuera tan bueno?

Sí, me lo creo. Ganar en Primera ya es difícil. Si me dicen que voy a ganar siete partidos hubiera dicho bueno… pero una vez empiezas siempre esperas lo mejor, sabiendo lo complicado que es ganar. ¿Esperarse esto? Es muy difícil lo conseguido pero hay que ser realista y optimista



¿Cómo sientes a esta plantilla?

A veces confieso cosas que no sé si son buenas o malas, pero se lo dije a los jugadores, al día siguiente de conseguir la permanencia en el vestuario: ‘me quito el sombrero delante de todos’. Pero absolutamente de todos, y destaqué a varios jugadores que no habían tenido muchos minutos. La clave es el rendimiento de los que menos juegan. Soy natural, y les dije que tuvieran esa confianza e ilusión que yo tenía y que lo demostraran. Los resultados ayudan para todo, pero los jugadores no halagan porque juegue más o menos, creo que los futbolistas lo que más valoran es la sinceridad y que vayas de frente. Que seas muy claro.



¿Te acuerdas del momento y de la apuesta de Tito?

Claro que me acuerdo, muchísimo. Han sido los que confiaron en mí. Yo cuando me lo comunicaron no tenía la sensación de que era una parche, sino de que era de confianza total de Tito y también del presidente. Me dieron confianza y lógicamente eso ayuda.



¿Será más difícil la próxima temporada después de lo que has logrado?

Sí, seguro. La gente ha visto estos resultados y el listón puede estar alto. La Primera de por sí es complicado e influyen infinidad de factores y vamos a trabajar con la misma ilusión y trasladando mensajes de optimismo y de realismo, de saber de dónde venimos y lo que somos.



Coke ha sido un jugador básico, su continuidad debe ser una prioridad…

El rendimiento de Coke se ve en el campo y ha sido espectacular en todos los sentidos pero hay una segunda parte que es que no es del Levante. Evidentemente el interés nuestro es que continuase pero no es fácil.



¿Hay una base sólida para la próxima temporada?

Hay una buena base, pero se trata de mejorar todo lo que podamos, pero hay una buena base. Creo que tienen que ser los fichajes que sean necesarios y dentro de las posibilidades del club hacer la mejor plantilla posible. Y creo que la plantilla es mejorable pero que hay muy buena base.



¿Se ve ganando al Barcelona?

Si dices que sí, parece que voy crecido. Nadie le ha ganado, pero somos competitivos y el equipo ha demostrado que compite contra cualquiera. Existen las posibilidades de ganar al Barça y las probabilidades dependen de nuestro rendimiento y también de que el Barcelona no tenga un gran día. Esa es la verdad.