Míchel: "Soy de los que piensa que cuando uno está en el Real Madrid lo mejor es no salir"

José Miguel González 'Míchel', ex jugador del Real Madrid, opinó que el conjunto blanco es el favorito en la final de la Liga de Campeones que deberá enfrentarle contra el Liverpool inglés en Kiev.

"No es una cuestión de pronósticos, es una cuestión histórica. Hay que respetar al rival porque es bueno y creo que tiene muchísimo mérito pero sea cual sea el rival, la final y el momento en el que estás el Real Madrid siempre es favorito", destacó tras acudir a la presentación del 'V Torneo Solidario de Golf de la Asociación de Exjugadores del Real Madrid'.

Míchel habló sobre la convocatoria del seleccionador Julen Lopetegui para el Mundial y la ausencia de Álvaro Morata: "Él está participando menos en el Chelsea, está jugando más Giroud. El que más información tiene de eso es el entrenador y sabe perfectamente por qué toma una u otra decisión".

"Es un jugador bueno pero cualquiera de los que estén también lo es. Es muy sensible la decisión. Si hiciéramos una lista de cincuenta, al cincuenta y uno y el cincuenta y dos también lo meteríamos. Hay que aceptarlo, respetarlo y apoyarlo", señaló.

Sobre la marcha del delantero del Real Madrid, dijo: "No sé por qué motivo salió. Si es porque quería jugar más, si es porque mejoraba su contrato o porque tenía ganas de jugar en la liga inglesa".

"Al final está en una situación similar que cuando estaba en el Real Madrid, habrá que saber personalmente por qué tomó esa decisión. Yo soy de los que piensa que cuando uno está en el Real Madrid lo mejor es no salir pero no sé qué pensamiento tenía él. Me parece muy respetable", apuntó.

Además se refirió al hecho de que el entrenador Zinedine Zidane alineara el otro día a su hijo Luca, situación que él también ha vivido como padre: "Yo no tengo nada que decir sobre eso. Cuando un entrenador toma una decisión sabe por qué lo hace. No creo que ningún entrenador tome las decisiones por temas personales".

En relación a la salida de sus equipos de Andrés Iniesta, Fernando Torres y Xabi Prieto declaró: "Me parece que son un ejemplo los tres de futbolista normal, de futbolista como tal y de futbolistas que todo lo que producen lo producen en el campo y no fuera. No solamente ha sido una despedida ejemplar como futbolistas sino también como personas y eso hace mucho bien al fútbol y los jugadores".

"Siempre estamos viendo imágenes de futbolistas que salen en los medios por otras cuestiones y me alegra mucho que sus clubes hayan tenido la sensibilidad suficiente como para recordarles en la historia del club como leyendas", añadió.

Asimismo reconoció que se encuentra esperando una oportunidad para poder volver a los banquillos y valoró la situación del Málaga, donde ha vivido su última experiencia como técnico: "Es difícil hablar de una situación cuando uno ya no está allí. Lo único que les deseo es que suban a Primera cuanto antes por la ciudad, por el club y sobre todo por la gente que trabaja allí; que no se merecen estar en Segunda".