Mediapro llega a un acuerdo con Telefónica por la Champions League y la Europa League de las próximas tres temporadas

Mediapro ha anunciado este jueves un acuerdo con Telefónica Audiovisual Digital para la cesión de los derechos residenciales de la Champions League y la Europa League durante tres temporadas.

Mediapro gestionará los derechos de los establecimientos públicos, mantendrá la difusión de los partidos europeos a través de BeIN Connect y emitirá un partido en abierto por jornada de los equipos españoles que compiten en la Europa League.

Por otra parte, la compañía que preside Jaume Roures contempla crear un canal especializado en LaLiga y la Champions.

La noticia se conoce la misma semana en la que LaLiga adjudicaba varios de sus lotes de derechos audiovisuales tanto a Telefónica como a Mediapro.

Medapro adquiría el lote que incluye resúmenes en abierto y en exclusiva de las competiciones, y el Canal LaLiga TV o su contenido equivalente, con todos los partidos de Primera División y Segunda División, de pago y para su difusión únicamente en establecimientos públicos en exclusiva. También los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División de pago, en no exclusiva. Resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División en no exclusiva.

Por su parte, se adjucaba el lote que le la derecho a un partido de cada jornada de Primera División, en abierto o de pago, en exclusiva, en primera selección. Los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División, en abierto o de pago, en no exclusiva. Resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División en no exclusiva. Y el lote que incluye Canal LaLiga Primera o su contenido equivalente: Ocho partidos de cada jornada de Primera División de pago, en exclusiva, en tercera selección. Los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División de pago, en no exclusiva. Resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División en no exclusiva.