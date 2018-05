Mazinho, en Esports COPE: "Rafinha está contento en el Inter"

Eliminatoria Madrid-Bayern: “Ha sido un partido digno de una semifinal. Estos partidos se deciden por detalles y el Bayern ha cometido dos fallos que han resultado definitivos. El Madrid cuando llega a estas situaciones es letal”.

Thiago: “Thiago es un jugador completo, que puede jugar en cualquier posición. La de ayer no me gusta tanto para él”.

Penalti de Marcelo: “Fue una mano clara, pero no sé hasta que punto el árbitro pensó que era voluntaria o no. El Bayern no puede quedarse pensando en el árbitro”.

¿Doblete o Champions?: “El Barça ha ganado dos títulos importantes y el Real Madrid está cerca en la lucha por la Champions, el que gana es el fútbol español”.

Rafinha: “Rafinha está contento en el Inter, trabajando muy bien, buscando su espacio dentro del futbol. Estamos muy contentos allí, Rafa ha crecido mucho y está recuperado del todo, jugando los 90 minutos. Tenemos los contratos firmados con el Barça y si la cosa va bien, depende del Inter que pueda quedarse. Depende de si el club se clasifica para la Champions y si está contento con el jugador”.