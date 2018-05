Mateo Alemany desvela las líneas maestras del futuro del Valencia

El jugador francés Geoffrey Kondogbia seguirá en el Valencia CF la próxima temporada, mientras que la continuidad del portugués Gonçalo Guedes no depende del club valenciano, según explicó en rueda de prensa el director general de la entidad, Mateo Alemany.

"Es conocido que vamos a ejercer la opción de compra de Kondogbia en los próximos días y ya se lo hemos comunicado al Inter. Será una fuerte inversión, pero pensamos que vale la pena", agregó.

El Valencia también está a la espera de que el club italiano se pronuncie sobre la compra de Joao Cancelo. "Exigimos las cantidades pactadas, porque si el Inter quiere renegociar sobre Cancelo, habría que hacerlo también sobre Kondogbia", indicó.

Sobre Guedes, indicó que les agradaría que siguiera como contratado o como cedido y añadió que pertenece a un club "de otra dimensión y que lleva otro ritmo", por lo que les va a tocar esperar a que el PSG tome decisiones. "Es un jugador con compromiso, que nos ha ayudado y al que le gustaría seguir, pero el PSG ha cambiado de entrenador y el asunto no lo controlamos. Hay que tener paciencia", indicó Alemany.

Sobre Rodrigo Moreno señaló que su salida está fijada en 120 millones y que la intención es que siga en el Valencia. "Es un jugador importante, que es feliz aquí. Sólo si llega una oferta que valore su calidad y al jugador le convenza, valoraremos la situación", indicó.

"No salimos a vender a nadie, pero en el fútbol actual todo el mundo es transferible con las cláusulas de rescisión. Hay jugadores sin intención de vender salvo por la cláusula y otros que sí queremos vender, pero no los puedo nombrar para no perjudicar los intereses del club", indicó.

"Quedan tres meses y una semana para cerrar mercado y el año pasado en el Naranja, a mitad de agosto teníamos solo a Neto. El mercado se moverá despacio y el año pasado, con menos motivos para tenerla, tuvimos paciencia. Ahora no nos vamos a precipitar", indicó.

"Este año ficharemos menos y saldrán menos. Estamos en plazo y es muy pronto para hablar de contrataciones. Deportivamente es mejor vender como teoría general en función del 'fair play'. Aunque duela, vender es la posibilidad de comprar", señaló.

Finalmente indicó que no hay negociaciones con el jugador del Celta de Vigo Daniel Waas y que para decidir si el argentino Luiciano Vietto sigue en el Valencia, tienen hasta el 15 de junio.

La enajenación de activos se mantendrá en torno a los 45 millones de euros, por lo que será necesario vender jugadores para poder realizar fichajes de cara a la próxima temporada como consecuencia de las exigencias del "fair play" financiero.

El Valencia negociará "sin prisas" la renovación del contrato de su actual entrenador, Marcelino García Toral, ya que la voluntad del club es que permanezca en la entidad más allá del año que le queda de contrato.

Así lo indicó en rueda de prensa el director general del club, Mateo Alemany, cuando se le preguntó por el futuro del técnico, que firmó hace un año para la temporada que ahora concluye y para la próxima.

"La relación es buena, él está contento con nosotros y nosotros con él. Estamos condenados a entendernos durante mucho tiempo. Habrá que buscar el momento adecuado y el mejor llega cuando no hay competición, pero ahora, en los próximos meses nos podríamos sentar a negociar con la ventaja de que ya nos conocemos bien", dijo.

"La afición lo conoce y el asunto es el de coincidir en un momento en el que no haya la presión de los partidos, por lo que en un futuro no muy lejano habrá noticias", agregó

Mateo Alemany, afirmó que la intención del Valencia es empezar a competir en el nuevo estadio en 2021 ó 2022, aunque el traslado dependerá en gran medida del valor inmobiliario del actual campo de Mestalla.

Alemany se pronunció así en rueda de prensa al ser preguntado por la alianza del club con la consultora Deloitte para gestionar todo el proceso de un estadio a otro a nivel financiero, inmobiliario, legal o fiscal, una actividad que va a realizar "una empresa especializada y de las mejores del mundo".

Al analizar otras cuestiones extradeportivas, señaló que no hay novedades en el procedimiento abierto con la FIFA en cuanto a la contratación de menores, aunque se mostró sorprendido por el trato recibido por el club, cuando hay otros casos que por volumen o gravedad son más importantes por la forma en la que infringido la regla de protección de menores.

Sobre la sanción de la Unión Europea por las ayudas públicas a clubes de fútbol indicó que en estos momentos el procedimiento no es definitivo y que mantienen que tendrán que pagar cero euros en lugar de los 23,4 millones que les solicitan en la actualidad.

"Estamos en un punto en el que podríamos tener que depositar la cantidad para recurrir, pero hacer un depósito no significa pagar e incluso hemos pedido la suspensión del proceso del depósito. Estamos pendientes de que nos den la resolución final a un caso en el que ya hemos pagado. El proceso parece absurdo", señaló Alemany.

También indicó que a partir de junio tienen previsto empezar a pagar los plazos de los catorce millones del préstamo con Bankia y que el pago de los veintisiete millones que deben de ser devueltos a Meritón, la empresa de Peter Lim, por el préstamo que éste hizo, se ha prorrogado, "lo que demuestra su nivel de implicación".

También espera resolver el asunto Porxinos, sin tener que llegar a los tribunales con el ayuntamiento de Riba-roja y la Generalitat y que esta cuestión "no produzca daños colaterales". "El Valencia pagó veinte millones por un PAI que no se hizo. Parece lógico que queramos recuperarlos", explicó el dirigente valencianista.

Mateo Alemany afirmó este miércoles que su equipo deberá luchar la próxima temporada "con muchos competidores" por una plaza en la Liga de Campeones, ya que hay tres equipos que están a un gran nivel.

En este sentido señaló que el Atlético de Madrid lleva ocho o diez años en los que cada vez se encuentra más cerca del Barcelona y el Real Madrid y que el Valencia debe saber donde está y no olvidar de donde viene.

"Es cierto que en el Valencia el listón está muy alto porque se trata de un club con una gran historia y la gente no se olvida de ella, pero en el fútbol cinco años son una eternidad y en los últimos cinco, los éxitos del club no han sido grandes", argumentó Alemany en rueda de prensa.

"Venimos de ser duodécimos en dos temporadas seguidas y en tres de las últimas cinco no hemos estado en Europa y ahora tenemos que ver nuestra situación, el bombo que nos tocará en el sorteo de la Liga de Campeones y la necesidad de adaptarnos a tres competiciones", señaló.

"Vamos a estar en un fútbol con una exigencia física creciente y no podemos pensar que vamos a jugar el próximo año con un equipo titular o que habrá suplentes. Ningún equipo grande puede mantener un once titular, habrá rotaciones con veinte o veintidós jugadores. Habrá varios equipos en un mismo equipo", agregó.

Alemany también señaló que no se puede dar prioridad a la Liga, que permite disputar la Liga de Campeones y garantiza unos determinados ingresos, al primer torneo continental.

"No se puede renunciar a nada, pero sabemos que será un año exigente en el que la Copa del Rey nos puede pasar factura porque ya lo hemos visto esta temporada. Necesitamos una plantilla amplia", dijo.

Para constatar que el Valencia debe combinar el peso de su historia con su realidad de los últimos años aludió a la eliminatoria perdida este año en la Copa del Rey ante el Barcelona en esta temporada. Señaló que les dejo "tocados" a nivel de club así como a la afición, lo que prueba lo importante que es la historia de la entidad.