El Madrid volvió a preguntar a Levy por Pochettino

Seis días después del anuncio de su marcha de Zinedine Zidane, el Real Madrid sigue trabajando en la contratación de un nuevo entrenador para la próxima temporada. El elevado listón dejado por el francés y el poco tiempo restante hasta el arranque de la pretemporada son los inconvenientes con los que se está encontrado la dirección deportiva blanca para dar con el sustituto ideal con el mayor hermetismo posible.

La opción preferida sigue siendo Mauricio Pochettino pese a que se trata de una opción casi imposible por la negativa del Tottenham a dejarle salir, la difícil negociación con Daniel Levy, presidente de los Spurs, y el hecho de que el argentino renovó su contrato con el club ingles hace apenas dos semanas. Además, hasta conseguir su fichaje se tardaría un tiempo que en el Madrid consideran excesivo. Otros nombres que han sonado son los de Allegri y Low que ya se han descartado para coger las riendas del equipo.

Según ha contado Marcos López, en Deportes COPE, pese a la dificultad de la contratación de Pochettino, este martes el Real Madrid volvió a contactar con Daniel Levy. En el Tottenham, más que en el Madrid, tienen clara la continuidad del argentino dada la reciente renovación de su contrato y la no existencia de cláusulas. En esa nueva toma de contacto Levy volvió a afirmar "never, never, never" a la propuesta blanca.