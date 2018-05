Los planes del Valencia CF para la próxima temporada

Una vez lograda la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones, el Valencia CF ha comenzado a planificar, la temporada 2018-19.

Según ha podido saber Deportes COPE, tanto el club como el cuerpo técnico, tienen claro los pasos a seguir. Mantener la columna vertebral que tan buen resultado le ha dado tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, y reforzar la plantilla con vistas a poder mantener el nivel competitivo en las tres competiciones.

Hasta 10 futbolistas de la plantilla actual cuya continuidad es prioritaria para el Valencia CF de cara a la próxima temporada. Parejo, Kondogbia, Rodrigo, Soler, Paulista, Gayà, Coquelin, Ferrán Torres, Jaume y Santi Mina.

Tal y como desvelamos en COPE la semana pasada, el club está negociando la renovación de José Luis Gayà y se firmará en breve. Además, también se espera que Parejo amplíe su vinculación con el club de Mestalla. Su contrato, a día de hoy, finaliza en 2020. Parejo es el futbolista de la plantilla más valorado por Marcelino y el club quiere atarlo.

Por su parte, antes de finalizar el mes de mayo, se ejecutará la opción de compra de 25 millones de euros por Kondogbia, otra pieza clave en el proyecto.

Hay tres futbolistas más con los que se cuenta por méritos deportivos. El primero Neto, que tras costar seis millones de euros el pasado verano, ha dado un rendimiento superlativo esta campaña. El problema en el caso del guardameta brasileño es que, debido a los méritos contraídos, ya hay ofertas en el club que doblan la inversión que se realizó por él, algo que hace dudar de cara a un posible negocio.

Otro caso es Garay, posiblemente, el defensa que mayor rendimiento ha dado para el cuerpo técnico esta temporada. El central argentino cumplirá 32 años en el mes de octubre, y si llegara una oferta importante por él, se estudiaría.

Por último está el caso de Jeison Murillo. El central colombiano rindió a un gran nivel hasta su lesión y, tras pasar por quirófano, no ha sido el mismo. En el club, esperan hablar con él para reconducir su situaciónn y vuelva a sentirse importante.

Entre los jugadores con los que no se está satisfecho con su rendimiento y por los cuales se escucharán ofertas destaca el caso de Lato. El canterano valencianista ha disputado un total de 19 partidos entre Liga y Copa (siendo titular en 12 de ellos). En el club piensan que se ha estancado y que necesita curtirse fuera. Se buscará una posible cesión, aunque no se descarta la venta si llega una buena oferta. Otros jugadores en el mercado son Zaza, Montoya, Vezo y Maksimovic. De todos ellos, solo Montoya podría tener sitio si no llega una buena oferta por él. Los cedidos Pereira y Vietto no seguirán. Respecto a los futbolistas del Valencia CF que han sido cedidos esta campaña, no se cuenta con ninguno y la idea es que salgan.

Por su parte, canteranos como Álex Blanco o Kangin Lee, harán la pretemporada con el primer equipo. El lateral zurdo Centelles, del agrado de Marcelino, también podría estar.

A falta de saber qué dice el mercado, al Valencia CF le gustaría incorporar a siete futbolistas de cara a la próxima temporada. Tal y como contamos en COPE, el primero de ellos es Gonçalo Guedes. El club negocia una cesión para que prolongue su vinculación un año más.