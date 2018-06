Lopetegui: "Ayer fue el día más triste de mi vida desde la muerte de mi madre, pero hoy es el día más feliz de mi vida"

"Es un día para estar emocionado. Gracias presidente, gracias Real Madrid por la confianza y la responsabilidad que asumo con muchísimo orgullo y muchísimo fuera; es la máxima exigencia, aquí todo no vale. Vamos a luchar por estar a la altura de la historia del club. No dudo que por trabajo no va quedar y me siento capacitado. Siento esa fuerza que acompaña al Real Madrid. Ayer fue un día, desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida… pero hoy es el día más feliz de mi vida"

Julen Lopetegui aseguró que animará "como un español más" a la selección española en el Mundial de Rusia, en el que confía en que sus ya exjugadores hagan un "magnífico" papel "a pesar de todo".

Un día después de ser destituido como seleccionador español y regresar a España, Lopetegui recordó que se siente "partícipe" de un equipo en el que ha trabajado los dos últimos años y se mostró esperanzado en que se pueda ganar por segunda vez la Copa del Mundo.

"Me hubiera gustado que (Luis) Rubiales hiciese las cosas de otra manera", dijo el técnico vasco en referencia al presidente de la Federación Española durante su presentación en el estadio Santiago Bernabéu.