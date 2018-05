Lete: "El CSD ni tiene candidatos, ni apoya candidatos"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, aseguró que este organismo "ni tiene candidatos, ni apoya candidatos y se limita a cumplir lo que establece la ley" en el proceso electoral de la Federación Española de Fútbol (RFEF) el próximo día 17.

Lete respondió así a las preguntas que los grupos parlamentarios Socialista y Ciudadanos formularon sobre la situación actual de la RFEF en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, donde indicó que lo sucedido en la federación "debe servir para que el nuevo marco legal en el que se trabaja profundice en los aspectos de transparencia y gobernanza".

"También para incidir en el control y democratización del sistema y en los principios de gestión participación, transparencia, ética y democracia", indicó Lete, que recordó que las federaciones deportivas ya están sujetas a la Ley de Transparencia de 2013 y que de acuerdo al mandato del Parlamento Europeo "deben establecer estándares elevados de gobernanza y transparencia".

El secretario de Estado consideró que la modificación de la Ley del Deporte en la que se trabaja "es un papel en blanco" y se mostró a favor de la limitación de mandatos de los responsables federativos.

"No se si esta se debe traducir en un texto legal, pero estamos en un momento idóneo y será este Parlamento el que tome iniciativas en este sentido", agregó Lete, que recordó que el CSD se ha personado como acusación en la operación Soule que instruye la Audiencia Nacional y por la que Ángel María Villar, presidente desde 1988, estuvo en prisión durante once días.

También repasó los hechos desde la detención el 18 de julio de Villar, investigado por los delitos de presunta administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares, y su posterior suspensión temporal por la Comisión Directiva del CSD y destitución el pasado diciembre por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

En respuesta al portavoz de Ciudadanos que cuestionó "la diferencia" de trato del CSD entre el expresidente de la RFEF y el actual presidente de la Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellanos, que es objeto de una investigación por posibles irregularidades, Lete rechazó totalmente la misma.

"No es una situación desigual. En fútbol hay una imputación judicial de delitos muy graves. En taekwondo no hay ningún pronunciamiento de la Fiscalía, ni del juez. Lo hemos tratado en la Comisión Directiva, pero con el informe de la Abogacía del Estado no es el momento de tomar ninguna medida", dijo.

El representante del grupo Socialista expresó su preocupación por los motivos por los que se llegado a la situación que ha vivido la RFEF y tras destacar que la renovación de la Ley debe generar mejoras en el funcionamiento de las federaciones criticó que el CSD no informara antes, motu proprio, sobre lo sucedido en fútbol.

"Yo también me enteré por la prensa de lo que pasó. Después en el CSD hemos abierto las puertas y las ventanas para informar", concluyó Lete, que no tuvo que responder a las preguntas de la portavoz de Unidos Podemos, ausente en la sesión.

José Ramón Lete indicó que el Gobierno ha dado "un paso de gigante por el deporte femenino", aunque remarcó que en esta materia queda todavía "mucho por hacer".

El secretario de Estado para el Deporte explicó, a petición de Ciudadanos, las medidas que el Gobierno está llevando a cabo para salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito del deporte profesional, para lograr una mayor presencia femenina "en las canchas y en los despachos" y "para conseguir más visibilidad de la mujer deportista en los medios de comunicación".

En ese sentido, José Ramón Lete afirmó que "a la protección social del fútbol femenino y del fútbol aficionado se destina el 0,5% de la venta centralizada de los derechos de televisión", una cantidad cercana a los 7 millones de euros.

A la visibilidad de la mujer futbolista también ha contribuido la inclusión de "algún partido de la Primera División femenina en la quiniela" a partir de la presente temporada. El encuentro entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao fue el primero, recordó Lete, y "el 11 de marzo", en una semana en la que se celebró el Día Internacional de la Mujer, "siete partidos formaron parte de la quiniela".

José Ramón Lete expuso igualmente que a través de una nueva medida "que se va a ejecutar y visualizar en próximas fechas" quedará garantizada "la protección social de las deportistas y los deportistas de alto nivel".