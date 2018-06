José Enrique se recupera tras ser operado de un raro tumor cerebral

Hace un mes comenzó a tener dolores de cabeza y, tras someterse a un TAC en el hospital St. George's de Londres, le descubrieron un raro tumor cerebral. Despúes de consultarlo con su familia decidió operarse en el Hospital La Fe de Valencia para estar rodeado de los suyos. Así lo reveló el propio exjugador con una publicación en su Instagram: "Lo siento, no he estado mucho por aquí. Han sido semanas duras en mi vida. En menos de un mes me han dado la noticia de que tengo un raro tumor cerebral, y me tuvo que someter a cirujía para eliminarlo. Me estoy recuperando ahora satisfactoriamente. La vida es demasiado preciosa", escribió.

José Enrique se retiró en septiembre del 2017 tras jugar su última temporada en el Zaragoza, equipo que junto al Liverpool y Celta le han enviado mensajes de apoyo por redes sociales.