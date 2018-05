Isco, Varane y Carvajal se recuperan en solitario

Los tres futbolistas del equipo de Zidane no pudieron ponerse a las órdenes de su entrenador, que, sin embargo, contó con el resto de la plantilla para preparar el choque frente al cuadro azulgrana.

Isco fue el único que saltó al césped de uno de los campos de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, pero lo hizo para correr en solitario. El jugador malagueño no puedo enfrentarse al Leganés y al Bayern en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones por un golpe en un hombro. Seguramente, Zidane no arriesgará con el centrocampista y es probable que no viaje a Barcelona.

Tampoco lo hará Carvajal, que siguió con su recuperación en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El lateral derecho madridista sufre una lesión más grave que la de Isco, (lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo) y estará de baja hasta mediados del presente mes de mayo.

Como Carvajal, Varane, con molestias en el gemelo de su pierna derecha, también trabajó lejos del césped de la Ciudad Deportiva. El central francés también está prácticamente descartado para el encuentro frente al Barcelona.

El resto de la sesión estuvo marcada por la presencia del portero canterano Darío, del Juvenil A, y por ejercicios en los que el balón, la posesión y la presión fueron los principales protagonistas a poco más de dos días del choque entre el Barcelona y el Real Madrid.