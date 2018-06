Guillermo Amor, en Esports COPE: "Personalmente me hace daño la salida de Robert"

ABIDAL

Amor: “Puedo hablar más de Robert que de Eric Abidal. Le tengo mucha estima y personalmente me hace daño su salida. De Eric no puedo hablar porque no le conozco”

Amor: “Yo me enteré ayer. Fue una cosa rápida. Estuvimos ayer por la tarde en el club y coincidimos con Robert, que vino a despedirse porque se lo habían comunicado”.

CANTERA

Bakero: “El año pasado Valverde estuvo viendo partidos del filial en directo y sus asistentes han visto casi todos los partidos. Cada semana 3, 4 o 5 suben a entrenar con el primer equipo. La escalera hacia el primer equipo es directa y abierta, luego es el jugador el que tiene que dar el paso. Sólo el talento no vale, es talento más esfuerzo y muchas cosas más”.

Bakero: “Esperamos que la mayoría se van a quedar porque las negociaciones están avanzadas en muchos casos”.

Amor: “Con algunos jugadores estamos haciendo el esfuerzo para que se queden porque entendemos que son buenos futbolistas y tienen que estar en el Barça. Son jugadores nuestros, de nuestro estilo y ellos tienen que ver que tienen un sitio arriba. Tenemos que convencer a los jugadores de que las puertas no están cerradas. Algunos piensan que todo se acaba en el Juvenil o en el Barça B y esto no es así: no es imposible jugar en el primer equipo. Es muy posible porque somos el club que más apuesta por la gente de casa”.