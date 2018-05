Victoria del Barcelona en el centenario del nacimiento de Mandela

El Barcelona revolucionó Johannesburgo, en un partido amistoso para conmemorar el centenario del nacimiento de Nelson Mandela en el que se midió al Mamelodi Sundows, al que ganó por 1-3.

Volvió el Barcelona a medirse al campeón sudafricano, como ya hizo en 2007, en un escenario que le trae los mejores recuerdos a Andrés Iniesta y también al fútbol español, ya que en el antiguo Soccer City Stadium, hoy First National Bank (FNB) Stadium, el albaceteño le dio la victoria ante Holanda en aquella recordada final del Mundial.

Este miércoles el manchego, en su penúltimo partido con la camiseta azulgrana, fue el estandarte en el equipo inicial que puso en juego Ernesto Valverde para afrontar un amistoso, que le ha rendido unos cuatro millones de euros a las arcas barcelonistas, según algunas informaciones.

Para ver a Messi, los animosos seguidores sudafricanos tuvieron que esperar los últimos quince minutos del partido. En el primer periodo, Ousmane Dembélé fue el mejor de los catalanes. El francés aprovechó un error de Mabunda para definir a la perfección en la primera ocasión del partido, Dembélé recortó y puso el balón en la escuadra en el minuto 3 (0-1).

Con Busquets de central, Aleñá acompañando a Iniesta y Denis Suárez como tercer delantero, el Barça tuvo algún problema ante el fútbol físico del equipo sudafricano, que tuvo en el rápido delantero Percy Tau a su jugador más destacado.

Tau tuvo la mejor ocasión para su equipo en el primer tiempo (min. 12), un remate que salvó Ter Stegen, quien tuvo una buena actuación en el primer tiempo.

Luis Suárez no estuvo acertado en el minuto 13, pero no falló cuando Denis filtró un pase interior entre la defensa del Mamelodi y el uruguayo batió por bajo a Onyango (0-2, min. 19).

El empuje de los sudafricanos, especialmente en jugadas a la contra y en remates lejanos, les permitió tener una gran ocasión en el 27, pero el meta azulgrana salvó en una gran intervención.

Antes del descanso, Dembélé pudo marcar el 0-3 (min. 30), pero la defensa salvó bajo los palos. Más cerca estuvo del gol Denis Suárez, en un remate que dio en el palo (min.39).

También el Mamelodi tuvo sus ocasiones, aunque no tan claras. La primera tras un gran remate lejano de Kekana (min.34) que salvo Ter Stegen y posteriormente en un remate de Vilazaki (min.42) que dio en el lateral de la red.

Cambió a sus once jugadores Valverde en la segunda mitad, aunque no puso de salida a Messi, mientras que el técnico local Pitso Mosimane continuó con el mismo once, con lo que su equipo sufrió mucho en la salida del segundo tiempo, pero se rehÍzo poco a poco.

Antes de que André Gomes anotara el 0-3, tras una anticipación de Paco Alcácer y un error de la defensa local en el minuto 67, el joven Ruiz de Galarreta tuvo una gran oportunidad (min. 47), mientras que el capitán Kekana, con un disparo lejano (min.52), puso a prueba a Cillessen.

En el último cuarto de hora, Valverde puso en juego a Messi, reclamado insistentemente por la grada desde el inicio del segundo tiempo, y un minuto después Vilazaki puso el 1-3 al aprovechar un pase filtrado en el corazón del área.

Curiosamente el Barça, con un 4-4-2 y Messi jugando de centrocampista, fue cuando tuvo más problemas para controlar el juego y los sudafricanos tuvieron dos o tres ocasiones para recortar las diferencias, aunque las buenas acciones de Cillessen lo evitaron.

FICHA DEL PARTIDO

1 - Mamelodi Sundows: Onyango (Mweene, min. 66); Ngcongca (Mohomi, min.93), Langerman, Soumahoro (Madisha, min. 62), Mabunda (Lebese, min. 93); Arendse, Kekana (Sirino, min.77), Zwane, Billiat; Tau (Brockie, min. 90) y Vilazaki.

3 - Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Yerry Mina, Busquets, Digne; Aleñá, Rakitic, Iniesta; Dembélé, Luis Suárez y Denis Suárez.

En la segunda parte jugaron: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Jorge Cuenca, Alba; Andre Gomes, Paulinho, Ruiz de Galarreta (Messi, min. 74); Aleix Vidal, Alcácer y Coutinho.

Goles: 0-1, min. 3: Dembélé. 0-2, min. 19: Luis Suárez. 0-3, min. 67: André Gomes. 1-3, min. 76: Vilazaki.

Árbitro: Hamada el Moussa Nampiandraza (MAD).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el First National Bank (FNB) Stadium de Johannesburgo, que registró una gran entrada, en el marco de los actos del centenario del nacimiento de Nelson Mandela.