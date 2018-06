VÍDEO: Julen Lopetegui ya está en Madrid

El ya exseleccionador de España, Julen Lopetegui, ha llegado al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez en torno pasadas las 5.00 horas en un vuelo procedente desde Moscú, después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le destituyera este miércoles por haber fichado por el Real Madrid sin comunicárselo. El entrenador ha salido del aeropuerto en el asiento trasero de una furgoneta negra, sin hacer declaraciones.

Lopetegui, que será presentado a las 19.00 horas de este jueves, ha confesado estar "muy triste" a su llegada al aeropuerto de Krasnodar donde tomó en la tarde del miércoles el vuelo hacia la capital rusa:

Por su parte, Luis Rubiales estuvo anoche en 'El Partidazo' de COPE con Juanma Castaño, donde dijo que le pidió a Lopetegui "que no hiciera nada y cuando le llamé ya estaba hablando con los jugadores". Además, el presidente de la RFEF ha criticado la actuación del Real Madrid: "Ha pensado en sus propios intereses, no se puede actuar así".

Rubiales afirmó que la decisión es "mía y clara" y que está "triste porque he confiado en Julen y todo lo que ha ocurrido no me deja un buen sabor de boca, pero estoy seguro y respaldado. Lo deportivo es lo más complicado pero es más el cómo se hacen las cosas. Quiero marcar una ruta clara y que nadie la traspase".

Sobre el estado del vestuario, el presidente de la Federación ha asegurado que "no hay ningún motín dentro, los jugadores están muy bien, Lo que ha ocurrido ha sido grave. Yo me reúno con toda la plantilla. El fútbol es un juego y no siempre gana el mejor. Una decisión como ésta nunca me hubiera perdonado no tomarla".